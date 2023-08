“Mi nombre es Marta León. Mi hijo Lázaro me dejó abandonada aquí. Abandonada y muriéndome. Tengo seis días aquí. Tengo fracturada mi pierna derecha”, dijo la señora a uno de los migrantes que la encontró en medio de esa frontera entre Colombia y Panamá.

Marta León, reseñaron medios cubanos, tiene 62 años e inició su travesía en Ecuador. Desde allí tenía planeado llegar a Norteamérica en compañía de su hijo Lázaro. En medio de la selva, la madre sufrió una caída que le ocasionó una fractura. Su hijo la abandonó en medio de los 5.000 kilómetros cuadrados que comprenden la selva.

“Mi mamá está viva, no está muerta, como me había dicho mi hermano. Me había dicho que ella se había caído por un barranco, que se había dado un golpe en la cabeza y que la había enterrado el día 15 (de agosto) en la noche”, contó luego Yudith Rejas León, hija de la mujer.

Yudith, quien se encuentra radicada en Brasil, pidió ayuda a ese gobierno para obtener una visa humanitaria que le permita traer a su madre para acompañarla en el proceso de recuperación.

“Mi madre estaba deshidratada y un venezolano la encontró. Llevaba seis días sola y abandonada. Yo la lloré muchísimo, estábamos hasta haciéndole misa porque mi hermano me hizo creer que estaba muerta. Ella pensó que mi hermano iba a regresar y nunca volvió”, añadió Yudith.