¿RTVC usó historia de los hermanos Mucutuy para su beneficio? Así se acordó documental con NatGeo pese a que otros medios fueron bloqueados

El accidente y posterior rescate de los cuatro niños indígenas perdidos en la selva del Guaviare durante más de un mes fue uno de los episodios más importantes de los últimos años en Colombia. El siniestro aéreo ocurrió el 1 de mayo de 2023, cuando el piloto de una avioneta tipo Cessna avisó que tenía fallas en su motor y minutos después perdió la comunicación con la torre de control. Se estrelló contra la manigua: a bordo iban 7 personas, los cuatro niños, el piloto, un líder indígena y la madre de los menores.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4