Se mueve la campaña: Héctor Olimpo se bajó de su candidatura y exgobernador Zuluaga se suma a De La Espriella

El exgobernador de Sucre Héctor Olimpo desistió de su aspiración presidencial, aunque ya contaba con el coaval del Partido Liberal y ya había entregado las firmas ante la Registraduría. Por su parte, Juan Guillermo Zuluaga anunció que respaldará la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. Aunque ya había entregado las firmas ante la Registraduría y contaba con la oferta de un coaval del Partido Liberal para participar en una eventual consulta interpartidista en marzo, Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre, decidió que mejor daba un paso al costado de la contienda presidencial. Esto, ante la falta de garantías que presenta actualmente dicha consulta. “Cuando las reglas no son claras, la responsabilidad política obliga a tomar decisiones”, dijo. Además, señaló que “Después de una reflexión muy profunda he llegado a una decisión muy clara: en este momento puedo servir mejor a Colombia desde otro escenario institucional, desde el Senado de la República. Un espacio donde mi experiencia, mi criterio y mi capacidad de construir consensos son hoy más necesarios que nunca. Por eso hoy anuncio al país mi candidatura al Senado de la República”. Según explicó Olimpo, aún no existen definiciones claras sobre cómo sería esta medición por medio de una encuesta, por lo que optó por encaminar su proyecto político hacia el Senado, candidatura que impulsará con el aval del Partido Liberal.

Por otro lado, Juan Guillermo Zuluaga, el excandidato de Fuerza de las Regiones, se retiró de la carrera presidencial y oficializó su respaldo a Abelardo de la Espriella. Explicó que la decisión responde a la situación de seguridad que, a su juicio, atraviesa el país. “He tomado una decisión con respecto a la campaña presidencial. Nuestro país está en riesgo de seguir bajo el mando de las estructuras criminales que se tomaron el territorio nacional, bajo el amparo del actual Gobierno”, afirmó. Según señaló Zuluaga, dicha amenaza “es una realidad” y advirtió que esos sectores “hoy tienen candidato con el rótulo de las Farc y toda esa caterva de criminales que tanto daño han hecho”. En ese contexto, aseguró que optó por respaldar otro proyecto político. “Por eso he tomado la decisión de acompañar una candidatura que representa firmeza en la defensa de los valores democráticos, empezando por la seguridad”, escribió a través de un mensaje en su cuenta de X.