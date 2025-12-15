Se mueve la campaña: Héctor Olimpo se bajó de su candidatura y exgobernador Zuluaga se suma a De La Espriella

El exgobernador de Sucre Héctor Olimpo desistió de su aspiración presidencial, aunque ya contaba con el coaval del Partido Liberal y ya había entregado las firmas ante la Registraduría. Por su parte, Juan Guillermo Zuluaga anunció que respaldará la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.
Aunque ya había entregado las firmas ante la Registraduría y contaba con la oferta de un coaval del Partido Liberal para participar en una eventual consulta interpartidista en marzo, Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre, decidió que mejor daba un paso al costado de la contienda presidencial. Esto, ante la falta de garantías que presenta actualmente dicha consulta. “Cuando las reglas no son claras, la responsabilidad política obliga a tomar decisiones”, dijo.
Además, señaló que “Después de una reflexión muy profunda he llegado a una decisión muy clara: en este momento puedo servir mejor a Colombia desde otro escenario institucional, desde el Senado de la República. Un espacio donde mi experiencia, mi criterio y mi capacidad de construir consensos son hoy más necesarios que nunca. Por eso hoy anuncio al país mi candidatura al Senado de la República”.
Según explicó Olimpo, aún no existen definiciones claras sobre cómo sería esta medición por medio de una encuesta, por lo que optó por encaminar su proyecto político hacia el Senado, candidatura que impulsará con el aval del Partido Liberal.