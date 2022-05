35 asesinatos solo en 2021

La problemática cobra una dimensión mayor si se toma en cuenta que las cifras de asesinatos contra mujeres trans vienen en ascenso. Aun en medio de las etapas más restrictivas de la pandemia, el país reportó un total de 32 mujeres transgénero asesinadas. Un año después esa cifra escaló aún más, posicionándose en 35 asesinatos contra ellas en el consolidado de 2021.

Respecto a este año en curso, el Observatorio de Caribe Afirmativo estima que la cifra seguirá aumentando, pues el segundo semestre del año suele ser el más violento para esas poblaciones y, aun así, estos primeros cuatro meses ya están reportando cifras en rojo.

Laura, una mujer trans y lesbiana que habita en el Valle de Aburrá, asegura que ella y sus amigas salen con miedo. “Andar las calles de Medellín y Antioquia da mucho más pavor no solo por las cifras del país, sino porque acá hay casos puntuales que muestran una persecución contra nosotras y nosotros. Con alguien que me mire a los ojos por más de tres minutos me muero del miedo, pienso que me va a agredir”, dice ella.

Para el caso de la capital antioqueña una serie de asesinatos con el mismo patrón ha preocupado a la comunidad y a las autoridades por el riesgo de que sea un asesino en serie ensañado contra esas comunidades. De hecho, para abril de 2022, EL COLOMBIANO publicó un reportaje donde exponía esa alarma y relataba el mismo modus operandi para al menos 4 de los 7 asesinatos contra LGTBIQ+ que había en ese momento.

A nivel nacional los departamentos más afectados por violencias físicas y psicológicas son Norte de Santander, con 33 casos; Bogotá y Chocó, con 27 casos cada uno y Valle del Cauca, con 21 casos.

“Es nuestro derecho salir sin miedo, sin miradas acosadoras, sin restricciones a nuestra personalidad y nuestra forma de ser. Yo solo espero que la gente entienda eso y que las autoridades lo hagan valer”, concluyó Laura.