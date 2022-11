Laury Alejandra Hernández se levanta todos los días a las dos de la mañana para ir a estudiar. Quiere ganar el año porque ahora su papá va a poder asistir a su ceremonia de graduación, luego de estar tres años preso por una deuda de $312.000 con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El negocio zapatero de Hamilton Hernández abrió sus puertas en el año 2009 en Bucaramanga, pero el emprendimiento quebró años más tarde dejando una deuda a la que no le prestó suficiente atención.

Resulta que en los periodos de junio de 2009 y enero de 2010, el contador del negocio no entregó el IVA a la entidad, un valor de $280.000 y $32.000 de intereses respectivamente, sumando una deuda total de $312.000.

Para el año 2016, Hernández atravesaba una dificultad económica debido a la quiebra, por lo que decidió comunicarse con su contador para que lo asesorara en cuanto al pago de la deuda.

Sin embargo, el consejo que recibió fue no pagar esa cantidad de dinero porque era muy mínima y le dijeron que no pasaría nada, que la deuda extinguiría con el paso del tiempo porque “la Dian perseguía a evasores de miles de millones, y yo le hice caso porque no tenía conocimiento de esas cosas”, explicó Hernández.