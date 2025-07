De Suan a Nacional: el viaje épico de César Haydar, el defensor que quiere romperla en el Verde

Este miércoles aterriza en Medellín para realizarse los exámenes médicos y, si todo marcha como se espera, firmará su vínculo con el club verdolaga. No llega con estridencia mediática, ni bajo el reflector de una transferencia millonaria, pero lo suyo no necesita ruido: su trayectoria lo precede. Rápido en los cierres, fuerte en el juego aéreo, con salida limpia y una personalidad que contagia desde atrás, Haydar arriba a Nacional con la convicción de quien sabe que está listo para algo grande.

Tras ese brillante año, el Bragantino lo cedió al Kawasaki Frontale de la segunda división japonesa. Pero el destino tenía otros planes: volver a Colombia, a un club de kilates. Nacional, en plena reconstrucción, vio en él una oportunidad. No solo por sus condiciones técnicas, sino por su carácter y por esa resiliencia que solo se forja en las calles de un pueblo que no olvida a sus hijos.

A su lado, incondicional, está su madre Mayra Villarreal, quien ha vivido cada paso de su carrera con emoción y fe. Ella sabe de sacrificios, de viajes, de noches de soledad en pensiones ajenas mientras su hijo crecía lejos del hogar. Y ahora celebra este nuevo capítulo como una recompensa merecida.

Puede que César Haydar no llegue a Nacional con un nombre rimbombante. Pero tiene lo que pocos: el corazón templado en la adversidad, la madurez del que ha aprendido desde abajo y la determinación de quien sabe que está frente a su momento. Nacional lo recibe con los brazos abiertos. Y él, fiel a su estilo, no promete otra cosa que lo que siempre ha ofrecido: entrega, seguridad y liderazgo. Porque algunos no nacen en cuna de oro, pero brillan igual. Porque algunos defensores no solo protegen un arco: también representan un sueño cumplido.