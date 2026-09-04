Hallan muertos a tres integrantes de una familia en Bogotá; investigan una carta de despedida

La ausencia durante varios días de los habitantes de un apartamento en el barrio Casablanca, en la localidad de Kennedy, Bogotá, llevó a los vecinos a alertar a las autoridades. La noche del jueves 3 de septiembre, policías y organismos de emergencia llegaron hasta el inmueble y encontraron a tres integrantes de una misma familia sin signos vitales. Los cuerpos estaban dentro de una de las habitaciones del apartamento, ubicado en el tercer piso de uno de los bloques de la unidad residencial. De acuerdo con la información preliminar, las personas encontradas serían integrantes de la familia Pinzón. Entérese: La lucha de María Consuelo por la eutanasia tras ser víctima de un ataque con ácido en Bogotá La información conocida indica que las víctimas serían María Cristina Pinzón, de 65 años, madre de Joana y Jairo Nicolás; Joana Pinzón, de 38 años, y Jairo Nicolás Pinzón, de 35 años, sus dos hijos. Sin embargo, Medicina Legal deberá confirmar plenamente sus identidades y edades.

Reconstrucción de los hechos en Kennedy: así encontraron a la familia

La alerta fue dada por residentes del conjunto cuando notaron que durante varios días no habían visto salir del apartamento a las personas que vivían ahí. Ante la preocupación, se dio aviso a las autoridades para verificar la situación. Al llegar al inmueble, unidades de la Policía y del Cuerpo Oficial de Bomberos ingresaron al apartamento. Posteriormente, funcionarios de Policía Judicial adelantaron los actos urgentes y la inspección técnica del lugar. Le puede interesar: Freno a la explotación sexual en Medellín: Devuelven a cinco norteamericanos en el aeropuerto de Rionegro El teniente coronel Julián Felipe Cetina Rodríguez, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó el hallazgo de tres personas durante el procedimiento mediante un video: “En la localidad de Kennedy, multifamiliar del barrio Casa Blanca, fueron encontrados tres miembros de una familia sin signos vitales. Dos mujeres y un hombre”, explicó el oficial.

Durante la inspección del apartamento, los investigadores encontraron medicamentos y varios documentos. Estos últimos fueron considerados inicialmente como posibles cartas de despedida: “En el sitio fueron encontrados medicamentos y documentos que permiten inferir unas cartas de despedida”, señaló el teniente coronel Cetina Rodríguez. Una de las cartas habría estado dirigida al padre de Joana y Jairo. La información conocida sobre el documento indica que contendría una petición de perdón y referencias a una decisión que habrían tomado las personas encontradas muertas. Sin embargo, las autoridades no han establecido oficialmente que esos documentos expliquen las muertes ni han confirmado quién los escribió. Siga leyendo: Los detalles que rodean la imputación del médico de lujosa clínica estética en Bogotá tras muerte de cuatro mujeres; ofrecía descuentos del 50% Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas:

De acuerdo con la información preliminar, serían María Cristina, Joana y Jairo Nicolás Pinzón. Sin embargo, las autoridades entregaron inicialmente edades diferentes, por lo que Medicina Legal deberá confirmar plenamente sus identidades y datos. ¿Qué encontraron las autoridades dentro del apartamento de la familia en Kennedy? Las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de tres integrantes de una misma familia, además de medicamentos y documentos que podrían corresponder a cartas de despedida. ¿Cuándo fueron encontrados los tres integrantes de la familia en Kennedy? Los cuerpos fueron encontrados durante la noche del jueves 3 de septiembre, después de que vecinos alertaran a las autoridades por la ausencia de la familia durante varios días.