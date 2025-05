Doble tragedia: madre de los niños asesinados por su padre en Bogotá enfrenta una millonaria deuda en el cementerio

En medio de lágrimas, narró que no hay un solo día en que no piense en el sufrimiento que pudieron sentir sus hijos antes de morir. “Me imagino cómo sufrieron. Ese día yo estaba en la casa con los niños cuando él llegó y me dijo que me fuera, que yo lo alteraba. No entiendo por qué le hizo eso a los niños y no a mí”, confesó.

Paola no ha vuelto a ver a Darwin cara a cara desde el crimen. Dice que no sabe cómo reaccionaría si eso llegara a ocurrir. “No sé cuál sería mi reacción”, admitió. La única vez que lo vio fue en la audiencia virtual en la que él se declaró inocente: “Fue algo doloroso y triste volverlo a ver, porque es revivir ese momento, devolverme a ese día”.

Beltrán no aceptó los cargos. Alegó que ese día no era consciente de lo que hacía ni de lo que estaba ocurriendo. La justicia sigue su curso, pero para Paola, el vacío es irremplazable y la lucha diaria por sobrevivir, una carga que lleva sola.



