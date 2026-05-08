Los nuevos “12 apóstoles” del crimen, ¿por qué Petro los protege?

El presidente Gustavo Petro dejó estupefacto el viernes a buena parte del país al solicitarle a la Fiscalía General que suspenda las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo, incluyendo a Chiquito Malo, sucesor de alias Otoniel y ahora máximo jefe de ese grupo narcoterrorista.
La solicitud despertó especial indignación porque el mandatario la anunció justo cuando una maestra de Yarumal clamaba en las noticias por su hijo Mateo Pérez Rueda, un periodista de la región que decidió ir a buscar la verdad sobre el conflicto en Briceño y terminó cruelmente asesinado.
Los responsables de su muerte tienen vínculos con grupos armados que también han sido beneficiados por estas dádivas del presidente Petro.
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En efecto, no es la primera vez que el Gobierno pide a la Fiscalía levantar órdenes de captura contra criminales, al punto de que EL COLOMBIANO hizo un recuento de los 12 capos más temidos, de distintas organizaciones criminales, que hoy se pueden mover a sus anchas por todo el país producto de este tipo de medidas.
La polémica ha sido tal que encendió las alarmas dentro de la propia Fiscalía, que tuvo que salir a imponer una “línea roja”: los beneficios para los del Clan del Golfo solo podrán operar dentro de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) —son áreas geográficas definidas por el Gobierno para concentrar a integrantes de grupos armados en procesos de paz—, pero esa figura, en sí misma, tiene una cantidad de líos que incluso podrían considerarse como lugares en donde los criminales están protegidos al amparo del Estado.
Lo que ha venido pasando en este Gobierno es la suspensión de órdenes de captura y la designación como gestores de paz de algunos de los hombres más buscados, sanguinarios y polémicos del conflicto armado colombiano.
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Detrás de cada resolución hay expedientes por narcotráfico, terrorismo, secuestro, homicidio y vínculos internacionales con carteles de droga, mientras crecen las tensiones entre la Casa de Nariño, la Fiscalía, la Corte Suprema y agencias de Estados Unidos que tienen identificados los beneficios a los criminales sin que haya resultados palpables; todo lo contrario: los indicadores de orden público están disparados.
Las decisiones del Gobierno en esa línea son sistemáticas. Por ejemplo, a alias El Mocho Olmedo lo protegió la propia Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en un apartamento en Bogotá; otros siguieron delinquiendo en plena mesa de diálogo y varios son pedidos en extradición por Estados Unidos. Nunca antes tantos nombres asociados a la guerra y al crimen organizado habían quedado tan cerca de recibir blindajes jurídicos bajo el discurso de la paz.