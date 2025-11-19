Petro habría puesto en riesgo su nominación al “Nobel alternativo” al hacerlo público: la organización sueca exige confidencialidad

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara su nominación al Right Livelihood Award, conocido como el “Nobel alternativo”, se conoció que su condición de candidato al premio podría estar en riesgo debido a que la información se hizo pública, pese a que el proceso exige confidencialidad absoluta por parte tanto de nominadores y nominados.
Según el reglamento oficial del galardón, la confidencialidad es un requisito para que un candidato continúe en el proceso para la nominación a este premio que reconoce a personas y organizaciones que han contribuido a un mundo “más justo, pacífico y sostenible”.
Entérese: Fundación sueca Right Livelihood no ha mencionado la nominación de Petro al “nobel alternativo” por su supuesta gestión climática
El mismo Petro hizo pública su nominación en su cuenta de X. “Me nominan al premio ‘Right Livelihood’ que se otorga en Suecia. Gracias a Mujeres por la Paz”, escribió el mandatario. Incluso, difundió la carta enviada por la organización estadounidense Codepink, que solicitaba la nominación.