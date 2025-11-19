x

Petro habría puesto en riesgo su nominación al “Nobel alternativo” al hacerlo público: la organización sueca exige confidencialidad

El presidente Gustavo Petro habría puesto en riesgo su nominación al Right Livelihood Award tras publicar en X que había sido postulado y revelar incluso la carta de la organización que lo nominó, a pesar de que el premio exige confidencialidad absoluta hasta el anuncio oficial de la fundación sueca.

  • El presidente Gustavo Petro fue nominado al premio Right Livelihood, un proceso que aún está abierto hasta mediados de enero de 2026. FOTO: Colprensa
    El presidente Gustavo Petro fue nominado al premio Right Livelihood, un proceso que aún está abierto hasta mediados de enero de 2026. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara su nominación al Right Livelihood Award, conocido como el “Nobel alternativo”, se conoció que su condición de candidato al premio podría estar en riesgo debido a que la información se hizo pública, pese a que el proceso exige confidencialidad absoluta por parte tanto de nominadores y nominados.

Según el reglamento oficial del galardón, la confidencialidad es un requisito para que un candidato continúe en el proceso para la nominación a este premio que reconoce a personas y organizaciones que han contribuido a un mundo “más justo, pacífico y sostenible”.

Entérese: Fundación sueca Right Livelihood no ha mencionado la nominación de Petro al “nobel alternativo” por su supuesta gestión climática

El mismo Petro hizo pública su nominación en su cuenta de X. “Me nominan al premio ‘Right Livelihood’ que se otorga en Suecia. Gracias a Mujeres por la Paz”, escribió el mandatario. Incluso, difundió la carta enviada por la organización estadounidense Codepink, que solicitaba la nominación.

¿Qué es el Right Livelihood Award?

El Right Livelihood Award —creado en 1980 en Suecia para reconocer soluciones innovadoras a desafíos globales en derechos humanos, justicia social, paz y medioambiente— establece que las nominaciones, los nombres de los candidatos y cualquier información relacionada no pueden hacerse públicos antes del anuncio oficial de los laureados.

De acuerdo con las normas, una filtración o divulgación anticipada puede resultar en la descalificación inmediata del nominado.

Tanto quienes proponen como quienes son nominados deben mantener la confidencialidad de todas las nominaciones. Compartir públicamente la nominación inhabilitará al nominado para el proceso de selección”, advierte la organización.

Esta política busca proteger a personas u organizaciones que operan en contextos de riesgo y garantizar la independencia del jurado, según explica la página oficial de Right Livelihood.

Cómo funciona la nominación al Right Livelihood Award

El proceso de nominación es abierto al público y cualquier persona puede postular a un candidato, siempre que no exista conflicto de intereses, es decir, que no se permiten autonominaciones, ni postulaciones de familiares, colegas o personas vinculadas a la misma organización.

Puede leer: “Claro que quiero”: Petro dice que sueña con “ser inolvidable” y habla de la herencia de su mandato

Las nominaciones se presentan a través del formulario oficial en línea en inglés, francés o español. Para que sean válidas para el ciclo de premiación de 2026, deben enviarse desde el 1 de octubre y antes del 16 de enero de 2026. Cada individuo puede presentar solo una nominación por año, aunque las organizaciones pueden enviar varias.

Una vez recibida una postulación, el equipo de investigación del premio se comunica directamente con la persona nominada para solicitar información adicional y, sobre todo, su consentimiento formal, un requisito esencial del proceso. Si el nominado está encarcelado, el consentimiento puede darlo un familiar o abogado.

Tras cerrar las postulaciones, el equipo de investigación realiza una revisión exhaustiva del nominado: análisis documental, entrevistas, verificación de antecedentes, evaluación del impacto del trabajo realizado, y, en algunos casos, visitas de campo.

Puede leer: ¿De qué vive Verónica Alcocer? Así es su vida de lujo en Suecia junto a varios millonarios a pesar de estar en la Lista Clinton

Con esos insumos, se elabora un informe para el jurado internacional, que se reúne cada agosto para escoger a los laureados del año. Todas las decisiones deben tomarse por unanimidad.

El anuncio oficial se realiza en una conferencia de prensa en Estocolmo, seguida por la ceremonia de entrega del premio en el Parlamento sueco que suele realizarse cada diciembre.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Puede la divulgación pública descalificar a Petro?
Sí. El reglamento establece que cualquier publicación o filtración de la nominación antes del anuncio oficial inhabilita al candidato para continuar en el proceso.
¿Quién nominó a Petro al Right Livelihood Award?
La organización estadounidense Codepink, que aparece en la carta divulgada por el propio presidente. Las autonominaciones están prohibidas, pero terceros pueden postular a candidatos.
¿El premio permite que un mandatario en ejercicio sea nominado?
Sí. No hay restricciones por cargo, siempre que se cumplan las normas de confidencialidad, no exista conflicto de interés y se aporte trabajo verificable en derechos humanos, paz, justicia o sostenibilidad.

Utilidad para la vida