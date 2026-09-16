Exministro Jaramillo no acudió a audiencia por caso del niño Kevin Acosta: la familia anticipó que no conciliará

El exministro de Salud del gobierno de Gustavo Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, no asistió a la audiencia de conciliación con la familia de Kevin Acosta. El menor de edad murió en febrero pasado después de permanecer cerca de dos meses sin recibir su medicamento para la hemofilia. A Jaramillo se le citó este 16 de septiembre a la audiencia de conciliación, aunque se ha conocido que los allegados al niño no están dispuestos a conciliar. El abogado Manuel Villanueva, representante civil de la víctima, recordó que fue la denuncia de la familia la que generó la indagación de la Fiscalía contra Jaramillo. Incluso, la compulsa de copias contra el expresidente Gustavo Petro. Le puede interesar: Fiscalía citó a conciliación a Guillermo Jaramillo por caso Kevin Acosta, ¿qué dice la familia? “La posición de la representación de las víctimas frente a la conciliación es que evidentemente no hay manera de conciliar la vida de un niño (...) Tenemos una posición clara y no vamos a conciliar”, dijo el abogado Manuel Villanueva. Agregó que, si bien en el momento se investiga la presunta violación a dato puesto bajo reserva, ve méritos suficientes para que la Fiscalía lleve a Jaramillo ante los jueces y le impute cargos por presunto homicidio culposo. “La conclusión es la responsabilidad penal por homicidio culposo en contra del expresidente Gustavo Petro y evidentemente, del exministro de Salud. Diría yo que podríamos llegar a la misma conclusión porque ellos tenían una calidad de garantes y así mismo, lo expuso la Fiscalía”, agregó.

Filtración de datos de la historia clínica y posición de la familia

La denuncia contra Jaramillo surgió por unas declaraciones que este hizo públicamente tras la muerte del menor. Durante un consejo de ministros, el entonces jefe de la cartera de Salud se refirió a la condición médica de Kevin y expuso detalles relacionados con las circunstancias de su muerte. “Kevin llegó a un hospital público en el Huila después de un desafortunado accidente, porque montó en bicicleta. A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”, dijo Jaramillo. La madre de Kevin cuestionó que esos datos hubieran sido expuestos públicamente mientras todavía atravesaba el duelo por la muerte de su hijo. Para la familia, esa información estaba protegida por reserva. Y es que las historias clínicas son de carácter reservado. Así lo explicó Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación: “Revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito. La Nueva EPS nunca debió entregar esa información. El Código Penal Colombiano en su artículo 269F consagra la violación de datos personales”. Para la audiencia de hoy a la que no fue, Jaramillo envió un oficio a la Fiscalía. Según él, no tiene nada que conciliar y no violó el secreto de la historia clínica del niño. Lea aquí: Las otras veces en que Guillermo Jaramillo ha sido indolente con la crisis de salud

Otro de los datos revelados es que la madre de Kevin Acosta no aceptó un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, según el informe de Nueva EPS, fue la entidad prestadora de servicios en salud la que decidió no realizar el procedimiento, y pusieron esa decisión en conocimiento de la madre. Según el informe: “En el análisis multidisciplinario se consideró que existía elevado riesgo de morbimortalidad trans y posoperatoria, dada la condición clínica actual, razón por la cual, en conjunto ESE Departamental San Antonio de Pitalito con la madre del menor, definieron no realizar manejo quirúrgico y continuar con manejo médico de soporte vital y medidas de neuroprotección”. En este caso, la organización Médicos de Colombia señaló que lo crítico del caso de Kevin no fue rechazar la cirugía, sino la falta de los medicamentos para controlar su enfermedad. Desde aquella organización también rechazaron los señalamientos contra la madre.

Al respecto, la familia alegó que el niño no recibió el medicamento profiláctico emicizumab, comercialmente Hemlibra, durante aproximadamente dos meses, periodo durante el cual sufrió una caída que le derivó en una lesión craneoencefálica que lo condujo a la muerte. La Nueva EPS era la entidad responsable de su atención. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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