Fiscalía citó a conciliación a Guillermo Jaramillo por caso Kevin Acosta, ¿qué dice la familia?

La Fiscalía citó al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo a una audiencia de conciliación para el próximo 14 de septiembre, dentro de una indagación relacionada con la presunta revelación de secreto. La diligencia será el primer encuentro de Jaramillo con los representantes de la familia del niño Kevin Acosta. El menor de edad murió en febrero pasado después de permanecer cerca de dos meses sin recibir su medicamento para la hemofilia. Desde ya trascendió que la familia no tiene intención de conciliar. La denuncia surgió por unas declaraciones que Jaramillo hizo públicamente tras la muerte del menor. Durante un consejo de ministros, el entonces jefe de la cartera de Salud se refirió a la condición médica de Kevin y expuso detalles relacionados con las circunstancias de su muerte. “Kevin llegó a un hospital público en el Huila después de un desafortunado accidente, porque montó en bicicleta. A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”, dijo Jaramillo.

La madre de Kevin cuestionó que esos datos hubieran sido expuestos públicamente mientras todavía atravesaba el duelo por la muerte de su hijo. Para la familia, esa información estaba protegida por reserva. Y es que las historias clínicas son de carácter reservado. Así lo explicó Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación: “Revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito. La Nueva EPS nunca debió entregar esa información. El Código Penal Colombiano en su artículo 269F consagra la violación de datos personales”. En aquel artículo mencionado, se establece que quien, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, “incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Lea aquí: Las otras veces en que Guillermo Jaramillo ha sido indolente con la crisis de salud Uno de los datos revelados es que la madre de Kevin Acosta no aceptó un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, según el informe de Nueva EPS, fue la entidad prestadora de servicios en salud la que decidió no realizar el procedimiento, y pusieron esa decisión en conocimiento de la madre. Según el informe: “En el análisis multidisciplinario se consideró que existía elevado riesgo de morbimortalidad trans y posoperatoria, dada la condición clínica actual, razón por la cual, en conjunto ESE Departamental San Antonio de Pitalito con la madre del menor, definieron no realizar manejo quirúrgico y continuar con manejo médico de soporte vital y medidas de neuroprotección”.