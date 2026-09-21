Fiscalía detalló el crimen de guarda de TransMilenio: “Un ataque desproporcionado por una razón insignificante”

El fiscal del caso reconstruyó durante las audiencias preliminares cómo ocurrió el ataque que terminó con el crimen de Cristian David Garzón Castro, guarda de seguridad de 27 años, en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha, y cómo, minutos después, los dos señalados de participar en el crimen emprendieron la huida y fueron perseguidos hasta ser capturados.
Según el relato presentado por el fiscal del caso, David Gabriel Acevedo Sánchez habría sacado una navaja y atacado al trabajador con una sola puñalada en el torso, a la altura del corazón, mientras que Angie Natalia Díaz Sierra habría instigado la agresión durante la confrontación.
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El episodio, de acuerdo con la Fiscalía, comenzó cuando Garzón, integrante de la escuadra antievasión de la empresa Top Guard Ltda., impidió que la pareja ingresara a la estación sin pagar el pasaje. Lo que siguió fue una confrontación que terminó con el guarda gravemente herido y, posteriormente, con su muerte.
Tras el ataque, la pareja salió de la estación y emprendió la huida. Guardas de seguridad y uniformados de la Policía de Soacha iniciaron la persecución y lograron detenerlos en calles del barrio Terreros, según la información presentada durante la audiencia.
Con esa reconstrucción como parte de sus argumentos, la Fiscalía pidió que ambos fueran privados de la libertad mientras avanza el proceso.
Una juez de control de garantías acogió la solicitud y les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Los dos fueron imputados por su presunta participación en el homicidio de Garzón y ninguno aceptó los cargos.
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El delito imputado contempla, de acuerdo con lo expuesto por el fiscal durante la audiencia, una pena de entre 400 y 600 meses de prisión, equivalente a entre 33 y 50 años.