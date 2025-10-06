El zumbido de la guerra: la Fuerza Pública, sin escudo ante embestidas de drones

La reciente explosión que cobró la vida de un militar y dejó siete heridos en una base del Ejército en Puerto Jordán, Arauca, reavivó la preocupación por la fragilidad de las Fuerzas Militares frente a los ataques con artefactos explosivos. Aunque en este caso los agresores usaron tatucos y morteros, el episodio se suma a una ola de ofensivas que reflejan el avance y la sofisticación tecnológica de los grupos armados, en especial mediante el uso de drones cargados con explosivos.
El sonido de estos aparatos ya es parte del paisaje en las zonas más conflictivas del país. Para quien no está acostumbrado, puede parecer un enjambre de abejas acercándose con velocidad; para los habitantes, en cambio, es la señal de que deben correr a buscar refugio. Allá ya saben que sigue la explosión.