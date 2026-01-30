Grupos armados ilegales alcanzaron 27.000 miembros: crecieron 23,5 % el último año

A diciembre de 2025, los grupos armados ilegales concentraban a más de 27.000 personas entre combatientes y redes de apoyo, una cifra que evidenció un crecimiento del 23,5 % frente al cierre de 2024, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz.
El documento revela que en apenas un año, más de 5.000 nuevos integrantes engrosaron estas estructuras, confirmando un fortalecimiento sostenido que terminó por marcar en rojo el balance de seguridad del país y anticipó un inicio de 2026 atravesado por el regreso de los enfrentamientos y las emergencias humanitarias en varias regiones.