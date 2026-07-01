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Los 22 sectores que revisará el grupo élite anticorrupción que De la Espriella designó para el empalme

José Manuel Restrepo aseguró que el equipo del presidente electo analizará con lupa el manejo de recursos, obras inconclusas, crecimiento de nóminas y otras decisiones de la administración de Gustavo Petro.

  • El equipo del presidente electo, integrado por más de 1.300 personas, revisará 22 sectores y contará con una comisión anticorrupción y herramientas de inteligencia artificial. FOTO: CAMPAÑA DE DE LA ESPRIELLA.
    El equipo del presidente electo, integrado por más de 1.300 personas, revisará 22 sectores y contará con una comisión anticorrupción y herramientas de inteligencia artificial. FOTO: CAMPAÑA DE DE LA ESPRIELLA.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Ganar la Presidencia fue solo el primer paso, ahora Abelardo de La Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, dan inicio al empalme con el Gobierno de Gustavo Petro para saber cómo y qué necesitan para hacer realidad su propuesta de campaña: la “patria milagro”. En ese camino, Restrepo (líder del empalme) aseguró que revisarán con lupa 22 sectores.

El objetivo, dice, es identificar posibles casos de corrupción. En ese sentido, el funcionario electo aseguró que el programa Arca de Noé (nombre que le dan al proceso de empalme) fue puesto en marcha hace ocho meses, y reunió a más de 1.300 personas con el propósito de preparar un proceso integral que cubra el propósito mencionado.

El proceso de empalme por parte del Gobierno electo también estará liderado por el confirmado nuevo ministro de Hacienda: Germán Ávila.

Restrepo, en entrevista con El Tiempo, sostuvo que la corrupción podría evidenciarse en el uso inadecuado de los recursos públicos, el despilfarro, la ejecución de obras inconclusas, la adopción de decisiones erradas, apropiaciones indebidas de recursos, la captura de entidades estatales y el aumento injustificado de las nóminas en distintas instituciones del Estado.

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“Hemos construido una línea base en cada uno de los 22 sectores de la economía. Hoy se conforman las mesas de 22 sectores de la sociedad, sectores que recogen toda la dinámica de nuestro país. En cada una de ellas existe un equipo coordinador y un grupo aproximado de cerca de 100 personas para los procesos de empalme en cada uno de esos 22 sectores”, le dijo Restrepo al medio citado.

Aunque no detalló cuáles son esos sectores, trascendió que serían salud, justicia, educación, hacienda y otros puntos clave del Estado.

El vicepresidente electo agregó que las personas presentes en el empalme tendrán acceso a herramientas de inteligencia artificial y estarán en constante diálogo con dos comisiones:

1. La comisión que designe el Gobierno saliente para el tema

2. La comisión anticorrupción que se conformó específicamente para el equipo de empalme de Abelardo de La Espriella.

“Este equipo tiene a su disposición la tarea de, sobre la base de una línea abierta anticorrupción, recabar más información sobre hechos que no se han debido presentar en la administración del Estado, con el objeto también de tener más información y eventualmente llevar esta información a las autoridades judiciales”, le dijo Restrepo al medio citado.

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Por último, aseguró que tras el empalme quedará listo un “banco de proyectos estratégico, que significa cuáles son los desafíos y retos más importantes que tendrá cada sector al inicio de nuestro gobierno”.

Esta semana deberían darse las reuniones entre los integrantes del “Arca de Noé” y las comisiones de Gustavo Petro.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el empalme entre gobiernos en Colombia?
Es el proceso mediante el cual el gobierno saliente entrega información administrativa, financiera y técnica al gobierno entrante para garantizar la continuidad institucional.
¿Qué hará el Grupo Élite Anticorrupción?
Analizará contratos, programas, ejecución presupuestal y otros asuntos de la administración saliente para identificar posibles irregularidades.
¿El Grupo Élite puede abrir investigaciones?
No. Sus hallazgos servirán como insumos para que las autoridades competentes evalúen si existen méritos para iniciar investigaciones.

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