Gobierno le retiró apoyo al polémico artículo del PND que propone expropiación exprés

Los tiempos de compra preocupan aún más: se plantea que la negociación tendría una duración de 10 días calendario desde la notificación al dueño del predio sobre el interés de la compra. Después de esos 10 días y si no hay acuerdo, solo existe el recurso de reposición que se debe responder en los siguientes 10 días, haciendo que el plazo para la compra sea de 21 días.

“Si miran el artículo vigente en la Ley 160 de 1994, que queremos corregir, observarán que la ley habla de expropiar, que es preciso lo que queremos corregir. Si no se hace, el procedimiento legal es la expropiación”, argumentó el presidente.

A escasos minutos de que se conociera ese documento, Petro salió a quitarle el apoyo y dijo que dio la orden explícita a su nueva ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, de no apoyar la iniciativa en el Legislativo.

“Tenemoss 8 años según acuerdos de paz para comprar 3 millones de hectáreas. Nosotros compraremos 1,5 millones. El Estado desde 1960 solo ha comprado un millón de hectareas. Si no aceleramos no hay paz en Colombia. Hay que decir: el Estado incumple definitivamente con el acuerdo. Duque solo compró 13.000 héctareas. Si a nosotros se nos impide comprar tierras, a precio comercial, entonces tocará convocar la instancia creada para el efecto, y anunciar oficialmente que el Estado colombiano no puede cumplir con el acuerdo de paz que firmó”, dijo.

Pese a eso, reconoció que el Gobierno sí buscará una alternativa para obligar a propietarios a vender cuando sea necesario para el Estado.

“Voluntariamente, solo se ofrecieron 200.000 hectáreas, el mecanismo forzoso que propone la ley vigente es la expropiación. Nosotros creamos un mecanismo diferente, sin expropiación, que esperamos se apruebe”, concluyó.