Gobierno pide revisar licencia de Coca-Cola en La Calera tras denuncias por presunto cubrimiento de manantiales con cemento

14 días después de que la congresista María del Mar Pizarro denunciara que Coca-Cola habría cubierto con cemento varios manantiales, el Ministerio de Ambiente recién emitió su primer pronunciamiento sobre el tema.
Contexto: Coca-Cola está tapando con cemento varios manantiales en La Calera, según denuncia María del Mar Pizarro: “Todo con vista gorda de las autoridades”
Este consistió en pedirle a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) (la que da el aval o no a Coca-Cola de seguir explotando los recursos) evaluar con rigor la concesión de agua otorgada a Coca-Cola en La Calera, Cundinamarca. La ministra encargada, Irene Vélez, advirtió que el recurso debe destinarse en primer lugar al consumo humano y no a fines industriales.
Según la funcionaria, la normativa vigente, en especial el Decreto 1076 de 2015, establece que las concesiones solo pueden prorrogarse en el último año de vigencia y, aun así, deben garantizar primero el acceso de la población al agua potable. Por ello, enfatizó que tras cuatro décadas de explotación no puede darse una renovación automática sin un análisis técnico profundo.