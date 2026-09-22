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Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió la renuncia de los miembros de la Comisión Asesora de Política Criminal

El órgano estaba integrado por 10 personas con trayectoria académica, quienes ejercían sus cargos ad honorem y fueron designadas durante la gestión del entonces ministro de Justicia Eduardo Montealegre.

  • El Ministerio de Justicia, durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, pidió la renuncia de los miembros de la Comisión Asesora de Política Criminal. FOTO: Colprensa
    El Ministerio de Justicia, durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, pidió la renuncia de los miembros de la Comisión Asesora de Política Criminal. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 5 horas
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El gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó formalmente la renuncia protocolaria de los 10 miembros de la Comisión Asesora de Política Criminal.

Esta Comisión, creada mediante el artículo 19 del Decreto 2055 de 2014, tiene como objetivo brindar asesoría técnica al Gobierno nacional en la formulación, evaluación y seguimiento de la política criminal del Estado.

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La solicitud de la nueva administración se hizo el 26 de agosto de 2026, a través de la Secretaría Técnica del Ministerio de Justicia, encabezado por el ministro Iván Cancino. Dicha comisión estaba integrada por académicos con trayectoria en derecho penal, criminología, derecho constitucional, economía y sociología.

“Nos dirigimos a usted con el propósito de manifestarle un sincero reconocimiento por su valiosa labor, dedicación y significativos aportes al fortalecimiento del sistema de justicia y al desarrollo normativo e institucional del país durante su permanencia en esta importante instancia asesora”, se lee en el documento enviado.

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Entre los integrantes, quienes desempeñaban sus cargos ad honorem, estaban Francisco Bernate Ochoa, Rocío del Pilar Peña Huertas, Yessika Hoyos Morales, Aura María Cárdenas Paulsen, Mauricio Cristancho Ariza, María Camila Moreno Múnera, Julio César Ortiz Gutiérrez, Sebastián Machado Ramírez, Martha Cecilia Abella de Fierro y Alejandro David Aponte Cardona.

Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió la renuncia de los miembros de la Comisión Asesora de Política Criminal

El exministro de Justicia Eduardo Montealegre Lynett fue quien expidió bajo el gobierno de Gustavo Petro, en junio de 2025, la resolución mediante la cual se conformó la nueva Comisión.

“En atención a lo anterior, y haciendo uso de las facultades y potestades reglamentarias atribuidas en el artículo 19 del Decreto 2055 de 2014, el cual regula la conformación, funcionamiento y potestades de nominación relativas a la Comisión Asesora de Política Criminal, de la manera más respetuosa nos permitimos solicitarle la remisión de su renuncia protocolaria al cargo de miembro actual de dicha Comisión”, concluye el documento.

Si bien estas designaciones normalmente tienen una duración de dos años, en el documento enviado a los integrantes se argumentó que Iván Cancino asumió el liderazgo de esa cartera en agosto de este año.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la Comisión Asesora de Política Criminal de Colombia?
La Comisión Asesora de Política Criminal es una instancia que brinda asesoría técnica al Gobierno nacional para la formulación, evaluación y seguimiento de la política criminal del Estado.
¿Por qué el Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió la renuncia de los miembros de la Comisión Asesora de Política Criminal?
El Gobierno solicitó la renuncia protocolaria argumentando el cambio en la dirección del Ministerio de Justicia, luego de que Iván Cancino asumiera como ministro en agosto de 2026. El documento cita las facultades previstas en el artículo 19 del Decreto 2055 de 2014.
¿Cuándo pidió el Gobierno la renuncia de los integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal?
La solicitud fue realizada el 26 de agosto de 2026, mediante la Secretaría Técnica del Ministerio de Justicia.

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