“Este es un Gobierno que no tolera la corrupción, que va a tener una lucha frontal contra todos estos actos y la corrupción tiene muchas facetas, una de ellas son las nóminas paralelas. La orden del presidente es acabarlas y en ese sentido mi función de colaboración con las entidades del estado”, explicó Lizcano.

Y agrego ante las dudas que se han generado por cuenta de lo que algunas voces han llamada posible estigmatización de quienes trabajan por prestación de servicios.

“Trabajar en contrato prestación de servicios no es delito y, por supuesto, contra eso no estamos. Lo que denuncie fue las ‘corbatas’ los que no trabajan y reciben un sueldo, los que tiene varios contratos y no cumplen su objeto”, precisó el funcionario.