Gobierno Petro ajustó un centenar de expedientes en contra por supuesta corrupción, ¿qué casos están en la lista?

Dentro de las cosas que dejó el gobierno de Gustavo Petro hay más de 100 investigaciones por presunta corrupción. Ese sería el número de procesos que actualmente llevan la Fiscalía y diferentes organismos de control, por hechos ocurridos durante la pasada administración presidencial.
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Todos estos expedientes se encuentran en diferentes etapas y su coordinación estaría en manos de Madeleyne Pérez Ojeda, directora especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, según reveló Noticias RCN. Entre las entidades con denuncias aparecen el Ministerio de la Igualdad, en proceso de liquidación; la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Y es que un balance hecho por Transparencia por Colombia sobre la lucha contra la corrupción, antes del cambio de gobierno, señala que la administración comenzó con un “impulso discursivo”, pero no logró consolidar cambios en esta materia.
Ahora, varias de las actuaciones que quedaron sobre la mesa están en manos de las autoridades, que deberán establecer qué ocurrió en cada caso y si existen responsabilidades. En junio, este diario hizo una recopilación de 90 escándalos que marcaron el cuatrenio pasado. Estos son algunos.