O sea que el mensaje es el mismo para el Clan del Golfo y las disidencias de las exFarc...

“La decisión es la siguiente: frente a las disidencias y el Clan del Golfo no hay ninguna posibilidad ni interlocución de carácter político, no hay ninguna posibilidad de que exista un acercamiento con ellos. Se les aplicará también la ruta de la legalidad en la que de manera individual sus integrantes puedan hacer parte de ella.

Nosotros llevamos en 2021 más de 671 personas que hacían parte de grupos armados organizados y que tomaron la decisión de retornar a la legalidad. Reitero: con el Clan del Golfo y las disidencias no ha existido ni existirá ninguna posibilidad de acercamiento”.

En los últimos días, estos grupos dejaron en libertad a varias personas secuestradas. ¿Ve esto como un mensaje al Gobierno?

“Lo primero que hay que decir es que esas actuaciones no son motivo de gratitud, no pueden serlo porque estos grupos son los secuestradores. Esto no puede generar sentimientos de gratitud ni que eso se vaya a utilizar o a entender como mensajes para querer tener una interlocución con el Gobierno. No se puede porque no vamos a permitir que la vida de los seres humanos se ponga en riesgo para aumentar las actividades delictivas de dichos grupos. Esto no va a ser una señal para una interlocución con nosotros”.

Las exFarc dieron un primer informe con 84 lugares contaminados con minas antipersonales que instalaron en el pasado. ¿Cómo evalúan esa entrega?

“Para que pueda existir la paz con legalidad tiene que haber verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso es lo que estamos reclamándoles a las antiguas Farc. Ahora, la información que acaba de entregar ese componente Comunes ya la estamos verificando en el terreno, en los municipios que ellos aducen.

Como segundo punto, hoy somos ejemplo en la acción integral contra las minas antipersonal.

En 2021 terminamos con más del 80 % libre de sospecha de esas minas. Y esa obtención de la presidencia de la Convención de Ottawa en 2022 nos ayudará a seguir fortaleciendo varios aspectos: primero, el desminado humanitario –y en Antioquia queremos dejar libre de sospecha dos municipios en específico: San Luis e Ituango–; también vamos a trabajar en educación y en riesgo, y vamos a fortalecer la ruta de atención a las víctimas”.