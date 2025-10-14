Gobierno colombiano le cerró la puerta al Tren de Aragua para ser parte de la ‘paz total’

Luego de que el cofundador de la peligrosa organización criminal Tren de Aragua —declarada grupo terrorista por Estados Unidos— Larry Amaury Álvarez Núñez, solicitara formalmente un proceso exploratorio de paz en Colombia, la respuesta del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, fue un rotundo no.
Tras la carta enviada por el cofundador conocido como ‘Larry Changa’, pidiendo la inclusión de su estructura en los diálogos de paz, el ministro se encargó de poner fin a cualquier expectativa de negociación con el Tren de Aragua.
“El país debe tener la tranquilidad de que no vamos a permitir que, sobre pretexto de participar en procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes”, sentenció Montealegre.