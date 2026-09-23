De La Espriella autoriza extradiciones de alias Allende y Larry Changa, cabecilla del Tren de Aragua

El Gobierno Nacional sigue tomando determinaciones para mostrar su “mano dura” en cuanto a la lucha contra la criminalidad. Hace pocos minutos se conoció que aceptó la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra alias Allende, requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.
Según el documento, la decisión se adoptó tras tener en cuenta el concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004.
Ahora, Allende Perilla Sandoval, señalado cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, deberá comparecer ante las autoridades estadounidenses por los cargos de fabricación y distribución de cocaína con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, así como por asociarse para importar cocaína, fabricarla y distribuirla con la intención y el conocimiento de que la droga sería importada ilegalmente a ese país.