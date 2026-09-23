De La Espriella autoriza extradiciones de alias Allende y Larry Changa, cabecilla del Tren de Aragua

El Gobierno Nacional sigue tomando determinaciones para mostrar su “mano dura” en cuanto a la lucha contra la criminalidad. Hace pocos minutos se conoció que aceptó la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra alias Allende, requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. Según el documento, la decisión se adoptó tras tener en cuenta el concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004. Ahora, Allende Perilla Sandoval, señalado cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, deberá comparecer ante las autoridades estadounidenses por los cargos de fabricación y distribución de cocaína con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, así como por asociarse para importar cocaína, fabricarla y distribuirla con la intención y el conocimiento de que la droga sería importada ilegalmente a ese país.

La acusación fue presentada el 26 de junio de 2024 dentro del caso identificado con los números 4:24CR-142-SDJ-KPJ y 4:24-cr-00142-SDJ-KPJ, tramitado ante la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. De acuerdo con la información allegada al expediente, contra Perilla Sandoval figuran además cuatro procesos penales activos en Colombia. Un proceso por homicidio adelantado por la Fiscalía 13 Especializada de Bogotá, en etapa de investigación. Además, otro proceso por amenazas a cargo de la Fiscalía 47 Especializada de Bogotá, en etapa de indagación. También, por homicidio adelantado por la Fiscalía 12 Especializada de Pasto, en etapa de investigación. Un proceso por homicidio a cargo de la Fiscalía 15 Especializada de Tumaco, en etapa de indagación.

¿Y ‘Larry Changa?

En otro concepto, el Gobierno también confirmó la resolución mediante la cual concedió la extradición de Larry Amaury Álvarez Núñez, también identificado como Víctor Miguel Moreno Álvarez, quien es solicitado por autoridades estadounidenses. Según el expediente, el requerido es señalado de haber fabricado y distribuido cocaína desde aproximadamente 2009 y hasta la fecha de la acusación en países como Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, con conocimiento de que la droga sería importada ilegalmente a Estados Unidos. Es uno de los líderes fundadores del Tren de Aragua.

Las autoridades estadounidenses indicaron además que el 3 de marzo de 2021 la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió una orden de captura en su contra, la cual permanece vigente y ejecutable. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Esta decisión que tomó el Ejecutivo se suma a otras con las que en las últimas semanas el presidente Abelardo de la Espriella ha combatido el narcotráfico y la criminalidad. Esta es una de sus propuestas más fuertes de campaña y que ahora, desde la Casa de Nariño, ha establecido como ofensiva nacional. Lea también: Reversazo de juez a favor de Abelardo por su polémica caminata entre cadáveres: ¿podrá seguir haciéndolo?

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