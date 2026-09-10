Otra estocada a la “paz total”: Abelardo clausura ZUT en Putumayo y revoca negociadores con el ELN y Clan del Golfo

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el desmonte de los procesos de negociación heredados de la política de “paz total” del expresidente Petro. A través de varias resoluciones, el presidente Abelardo De La Espriella puso fin a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo, y revocó las designaciones de los negociadores en diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
La decisión más significativa quedó consignada en la Resolución 389, mediante la cual el Gobierno ordenó la clausura de la ZUT de Valle del Guamuez, espacio creado durante la anterior administración para concentrar a integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el marco de un proceso de tránsito hacia la vida civil.
Sin embargo, el cierre no será inmediato en términos operativos. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz tendrá hasta el 30 de septiembre para coordinar con las entidades competentes las actuaciones administrativas, sociales, migratorias, jurídicas, logísticas y de seguridad necesarias para desmontar la zona.
Además, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la expedición de la resolución, deberá adoptar un Plan Interinstitucional de Cierre y Transición, que tendrá que ejecutarse a más tardar en esa misma fecha.