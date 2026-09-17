Gobierno pidió renuncia a Comisión Asesora para la Política Criminal, ¿qué es y qué implica?

El Gobierno Nacional pidió la renuncia de los diez miembros de la Comisión Asesora para la Política Criminal, que está integrada por 10 académicos con experiencia en materia de política criminal, criminología, derecho constitucional, derecho penal y ciencias afines.
Los miembros a los que se le pidió dar un paso al costado venían del gobierno de Gustavo Petro. Según reveló El Tiempo, el Ministerio de Justicia les avisó en una carta, sin dar muchos detalles.
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