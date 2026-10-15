El “coro duro” de redes sociales que marca quién entra y quién sale del Gobierno De la Espriella

“Si alguien no merece que lo hayamos nombrado, reconocemos nuestro error. Lo desvinculamos como ya he hecho en muchos casos”, dijo el presidente Abelardo de la Espriella en su alocución de este domingo. No mencionó nombres, pero sus palabras recordaron a algunos funcionarios que han salido por algún tipo de relación con el gobierno de Gustavo Petro, por críticas durante la campaña, por posturas distintas a las del círculo cercano del Gobierno o, incluso, por incompetencia. Las salidas han tenido un elemento en común: todas han sido celebradas o promovidas de alguna manera por el coro de activistas digitales que acompañan al Gobierno. Lo hacen desde la campaña, donde la confrontación en redes sociales fue clave para que De la Espriella ganara las elecciones. Ahora en el poder, se han movido para que estos funcionarios que no representen al “coro duro” del Gobierno salgan de allí. Hay varios de estos nombres que vienen acompañando a De la Espriella desde que se lanzó a la Presidencia. Entre ellos están Santiago Giraldo, Vanesa Corena, Miguel Zárate o Liliana Castaño, que se mueven principalmente en la red social X. Hay otro, Mauricio Matri, que fue candidato a la Cámara de Santander por el Centro Democrático. Pero cuando Paloma Valencia perdió en la primera vuelta presidencial el 31 de mayo, montó foto haciendo el saludo marcial con el que el actual jefe de Estado hizo campaña. Desde eso, sus perfiles en redes sociales se han vuelto parecidos a los de los demás activistas, con material abundante a favor de De la Espriella en el que la estética se basa, primordialmente, en creaciones con inteligencia artificial. Ahora bien, no es tan sencillo que solo queden “abelardistas” en el Gobierno, por más de que los activistas señalen a quienes no lo son. Ricardo Ruiz, politólogo y analista, dijo a EL COLOMBIANO que “los nombramientos se caen porque el Gobierno depende de su base digital, no de los influenciadores como tal. Es un coro donde pocos marcan la línea y muchos la repiten, y un coro solo sirve si canta lo mismo. Por eso quien desafina amenaza el activo, y los que marcan la línea terminan con poder de veto”. El problema, agrega el analista, “es que el material para acusar sobra”, ya que varios funcionarios tienen el paso por otros gobiernos en su trayectoria, incluido el de Petro. “El 77% de los contratistas de este Gobierno ya había contratado con el Estado, y el 76% lo hizo con Petro. Pasar por varios gobiernos es lo normal, así que casi cualquier hoja de vida tiene un ‘antecedente petrista’ a un clic. Esa vara no la pasa casi nadie, y por eso funciona como arma y no como criterio a la hora de elegir quienes hacen parte del gobierno. El costo es que el Gobierno se queda con cada vez menos técnicos con experiencia y le entrega la potestad de nombrar a cuentas que no le responden a nadie”, concluye, con base en un análisis de datos del SECOP, el sistema de contratación pública. Le puede interesar: Los influenciadores que mueven la agenda de Abelardo de la Espriella en redes sociales

Arriba, de izquierda a derecha: Carlos René Montoya (expresidente de Colpensiones), Diana Andrade y Carlos Sepúlveda (le quitaron nombramiento en el DNP). Abajo: Ricardo Valencia (ahora exdirector del Dane), Hannah Escobar (renunció al MinSalud) y Magda Yolima Amaya (salió del MinTIC). Fotos: Cortesía y Redes sociales.

1. El caso de Hannah Escobar en el Ministerio de Salud

A finales de agosto, la química farmacéutica y activista Hannah Escobar fue nombrada para llevar las riendas de la Dirección de Medicamentos y Tecnología del Ministerio de Salud. Pero, menos de una semana después de que empezara, la ministra de esa cartera, Ana María Vesga, le dijo que debía dejar el cargo. Había renunciado a la subsecretaría de Salud de Antioquia para aceptarlo. Aunque Escobar se haya destacado por enfrentar las decisiones de Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo con respecto al sistema de salud, su llegada desató una tormenta política en el Gobierno. La profesional no venía de sectores afines al abelardismo; de hecho, fue candidata a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, partido que apoyó a Paloma Valencia y luego dejó a sus militantes en libertad para segunda vuelta. El caso es que desde diferentes cuentas empezaron a circular fotos falsas que pretendían mostrarla con pañoletas verdes, alusivas al apoyo a la despenalización del aborto. “Algunos ‘influencers’ cercanos al gobierno de Abelardo, vinculados a su campaña previa, comenzaron a hacer ‘fakes’ (fotomontajes falsos) con mi foto”, dijo Escobar a EL COLOMBIANO a finales de agosto. Además, agregó, “unos influencers sacaron de contexto un podcast donde supuestamente estoy insultando a Abelardo cuando en realidad en el video estoy defendiendo su candidatura”. También le hizo daño su apoyo previo a Paloma Valencia. Escobar detalló lo que vivió como “una campaña de desprestigio y acoso horrible que duró unas 24 horas” y dijo que en el Gobierno “están enviando un mensaje de ‘pureza ideológica’ que debe anteponerse a todo”. De los activistas cercanos al Gobierno, habló Miguel Zárate diciendo que hicieron “bien” en reclamar sobre su nombramiento, ya que figuras como el exministro Alejandro Gaviria la estaban defendiendo. “Si Alejandro Gaviria lleva dos días atacándonos porque Hannah renunció al cargo entonces eso nos confirma que hicimos bien en reclamar sobre su presencia en el Gobierno”, señaló.

Santiago Giraldo se fue por una línea similar: “Personas llorando por los desnombrados del día de hoy: Alejandro Gaviria. Melquisedec Torres. Daniel Quintero. Palomistas. Twiteros del establecimiento. Todo en orden como debe ser”, escribió el día en que renunció Escobar, aunque sin mencionarla. Liliana Castaño dijo que “la tal Hannah no es de confianza, le falta un tornillo”, por unos comentarios que hizo de una “bodeguera” o activista que habría sido contratada en el gobierno, aunque en estos no se mencionaba su nombre.

2. Diana Andrade renunció al ICBF tras señalamientos

Diana Andrade llegó al Gobierno como contratista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Concretamente, por invitación de la directora de la entidad, Carolina Restrepo, quien se ha caracterizado por ser una de las funcionarias más mediáticas de la administración De la Espriella. Andrade fue candidata a la Cámara por Cambio Radical en 2022, pero no apoyó la campaña del hoy presidente hasta la segunda vuelta. Incluso, fue crítica con él en sus redes sociales y apoyó a Paloma Valencia en primera. De ahí se pegaron algunos de los activistas para hablar de su nombramiento, a pesar de que la mujer haya dicho en público que “nunca ha sido de izquierda”. “¿Cómo así que Diana Andrade que le hizo tanta oposición al presidente Abelardo de la Espriella ahora tiene contrato con el ICBF? ¿Qué es esta vaina? Esto no tiene ninguna presentación. ¿Los ‘haters’ (odiadores) de Abelardo en el Gobierno?”, escribió Liliana Castaño. Su publicación estuvo acompañada por pantallazos de trinos de Andrade en los que hablaba contra el entonces candidato De la Espriella.

Tras unos días en el ojo de huracán de las redes sociales, la ahora exfuncionaria renunció y publicó una carta de agradecimiento hacia la directora Restrepo, por “la invitación a formar parte de su equipo de trabajo”. Sin mencionar hechos puntuales, expresó tener claro que “toda acción genera una reacción” y que “más allá de las interpretaciones que puedan surgir en las redes sociales o en otros escenarios (...) mi interés genuino ha sido y seguirá siendo que usted (Restrepo) pueda desempeñar su labor con tranquilidad”.

3. Ricardo Valencia duró menos de un mes en el DANE

Menos de un mes duró Ricardo Valencia en la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), uno de los cargos más técnicos del Estado. Fue declarado insubsistente tras afirmar que no había encontrado anomalías en las cifras de mercado laboral reportadas por su antecesora, Piedad Urdinola. El argumento de Presidencia fue que esto se hizo “sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas”. Otro episodio polémico tuvo que ver con una rueda de prensa que se hizo en la entidad después de que Presidencia diera una directiva de no brindar este tipo de espacios sin autorización. Valencia explicó a este diario, a mediados de septiembre, que “nadie lo llamó personalmente para decirle” sino que “llamaron a la directora de comunicaciones”. Presidencia dijo que “el saliente director hizo caso omiso de la Directiva Presidencial 001, desconociendo instrucciones presidenciales de obligatorio cumplimiento”. Este fue un caso en el que los activistas no influyeron en su salida, pero sí hablaron de ella. Vanesa Corena expresó que: “Yo creo que al man no lo sacan por la entrevista, lo sacan es por no poner en tela de juicio los datos. Debió al menos cuestionar”. Y cuestionó: “En todas, TODAS las entidades del estado hay graves denuncias ¿y en el Dane no?”.

Otro activista, Carlos Ayala, quien participa recurrentemente en el programa Nación Sabrosa y ha sido cercano al representante Daniel Briceño, lo tildó de “tibio” y lo señaló por su cercanía con el excandidato —y exdirector del DANE— Juan Daniel Oviedo. “¿Ya podemos decir que Ricardo Valencia el ex director del Dane le estaba haciendo el mandado de desquite a Oviedo (trabajó con él 4 años) o todavía no? Con el paso del tiempo queda claro que nada más peligroso que un (sic) tibio, son más ratas que los mismos rojos”.

4. Otra “de Petro” salió de MinTic

A la ministra de las TIC, Alexandra Falla, le llamó la atención el presidente en público en sus primeros días. “Ministra, por favor revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno. Si encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad”, dijo el mandatario a mediados de agosto.

La situación se refería, al parecer, a Magda Yolima Amaya, quien era secretaria general del MinTIC. La controversia se dio porque la exfuncionaria habría trabajado en el gobierno Petro, en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), una entidad ligada al Ministerio de Educación. La decisión fue celebrada por el influenciador Mauricio Matri. Esta persona expuso la que sería la intención del Gobierno: “El gobierno del Tigre comienza a poner la casa en orden. El mensaje empieza a quedar claro dentro del nuevo Gobierno: haber ocupado cargos durante la administración de Gustavo Petro se convirtió en un antecedente grave”, escribió. Después, relató cómo tras el llamado de atención del jefe de Estado a la ministra Falla, Amaya renunció. Y agregó que se quedó por fuera, a su vez, una asesora para esa cartera, dando a entender que también vendría de trabajar con Petro: “Quedó frenada la llegada de Silvana Arbeláez Bateman como asesora”.

5. Carlos Sepúlveda salió por participar en PND de Petro

Uno de los casos más mediáticos ocurrió en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), transversal a todos los ministerios. Carlos Eduardo Sepúlveda Rico había sido escogido inicialmente para dirigir la entidad, pero su designación no llegó a consolidarse. Venía recomendado por el vicepresidente José Manuel Restrepo. Su “pecado” fue haber participado como coordinador en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026; es decir, el propuesto por Petro. Eso le habría generado reparos en el Gobierno actual. Aunque no se cuestionaron públicamente su formación ni su experiencia, su participación en una de las principales apuestas técnicas del anterior mandato terminó convirtiéndose en un factor determinante para su salida. Según informó La Silla Vacía, una de las hipótesis es que, por ser homosexual, el Gobierno habría ordenado sacarlo. Otro asunto es que Sepúlveda habría recibido la decisión con sorpresa, ya que se enteró mediante el nombramiento de su sucesor, Julián Buitrago, un administrador de negocios que también hizo activismo a favor de De la Espriella en redes sociales durante la campaña. El nombramiento de Buitrago fue defendido por Santiago Giraldo. “Como Abelardo no nombra a quienes ellos quieren, toca desprestigiar. La gente no es boba”, dijo.

La salida de Sepúlveda también la celebró Mauricio Matri, quien la calificó como “el primer golpe” del Gobierno en la misma semana en que salió Magda Yolima Amaya del MinTic. Otras cuentas anónimas utilizaron apelativos como “petrista solapado”. Por su parte, Liliana Castaño se burló del tema: “Y dele que dele con la lloradera por el DNP jajajajajaja (sic), ¿hasta cuándo?”. Le puede interesar: ¿Sí se lo quitaron? Influencer petrista Levy Rincón dice que UNP le regresó esquema de seguridad

6. Carlos Montoya “se sacó solo”, pero de paso enviaron un mensaje

Finalmente, hay un exfuncionario cuya salida no tuvo que ver con participaciones en el Gobierno Petro o apoyos a Paloma Valencia. Se trata de Carlos René Montoya Muñoz, quien solo duró tres días como presidente de Colpensiones después de que una presentación ante la Comisión Séptima del Senado fue calificada como “desastrosa”. Su nerviosismo dejó en evidencia que no conocía a profundidad la entidad cuyo liderazgo acababa de asumir. “Es un privilegio absoluto. Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”, expresó. Después de la presentación, el presidente De la Espriella pidió su renuncia. No fue impulsada por los influenciadores o activistas, pero sí se tocó el tema en redes sociales. Una página que se presenta como noticiero pero es de activismo, ByViral24, publicó que “en el gobierno del Tigre no se viene a improvisar. Quien no esté preparado va para afuera. Están todos advertidos”. Por su parte, Vanesa Corena criticó que hubiera ido al Congreso a dos días de posesionarse. “El error de Carlos René Montoya fue no aplazar esa vaina. El segundo día de trabajo en un monstruo como Colpensiones no puede ser ir a hacer un diagnóstico en el congreso ante las mapanas (serpientes) del Pacto Histórico”. Bloque de preguntas frecuentes