Chats revelan que en MinInterior un amigo de De la Espriella estaría dando órdenes sin contrato, ¿qué responde el Gobierno?

En los pasillos de la dirección de Derechos Humanos (DD. HH.) del Ministerio del Interior se preguntan quién es la persona que llegó a mandar sin tener aún un contrato que lo vincule a la cartera. Los señalamientos apuntan a Federico Arellano Mendoza, abogado y compañero del presidente Abelardo de la Espriella cuando estudiaron derecho en la Universidad Sergio Arboleda.
Según su perfil de LinkedIn, ha hecho diplomados y tiene trayectoria en diferentes ramas de esa disciplina, incluidos los DD. HH. También dice contar con experiencia como “docente universitario, conferencista y asesor de empresas”, así como del Ministerio de Comercio en el gobierno Uribe o del expresidente Andrés Pastrana.
Pero Arellano no llegó solo. Lo acompaña Ruby Silva, quien se presenta en conversaciones de WhatsApp como asesora del director. Con ese “poder” estaría convocando reuniones y pide información de la entidad.
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Así lo revelan mensajes conocidos por EL COLOMBIANO; también lo denuncia Jomary Ortegón, exdirectora del área, quien aseguró que antiguos integrantes de sus equipos le han advertido sobre los requerimientos de ambos sin que cuenten con una designación oficial.
El contexto que rodea esa situación inquieta a algunos funcionarios de esa cartera. Hace tan solo unas semanas, lo que se enmarcó bajo una directriz de “austeridad” terminó con la cancelación de 557 contratos dentro del ministerio en cabeza de Rodrigo Lara, quien aseguró que con esos puestos se ahorrarían unos $103.000 millones y que ese dinero quedaría entonces a disposición del Ministerio de Hacienda.
Justamente, en la dependencia de DD. HH., las comunicaciones de salida generaron nuevas preguntas. Todo empezó tras la llegada de unos correos a ciertos funcionarios. El primero, enviado a comienzos de octubre, anunció que el vínculo terminaría en noviembre. Horas después, llegó una corrección.
En rojo y en mayúsculas, el nuevo mensaje ordenó: “HACER CASO OMISO DEL CORREO ANTERIOR (sic)”. La salida se había adelantado al 31 de octubre, unos días antes.