¿Por qué el gobernador de Caquetá y el alcalde de Florencia terminaron a los golpes en ring de boxeo? Esto dijeron

Guantes, casco protector, un ring de boxeo, luces y letreros que pretenden imitar a los grandes hoteles de Las Vegas donde se pelea la UFC. Pero no, es la Discoteca JR en Florencia, Caquetá, y quienes pelean no son luchadores profesionales, sino el alcalde de esa ciudad y el gobernador del Caquetá.
Se trata, respectivamente, de Marlon Monsalve y Luis Francisco Ruiz. En varios videos compartidos en redes sociales se observa cómo ambos mandatarios se golpean en un evento denominado “Guerra de la Selva”.
La pelea hizo parte de las actividades relacionadas con la activación de la liga de boxeo del departamento. A su vez, de un homenaje al profesor Genaro Granja, quien ha sido reconocido como pionero e impulsor de ese deporte en Caquetá.
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El ganador de la pelea fue el gobernador Aguilar, ya que, en el segundo asalto, al minuto y 15 segundos, el alcalde Monsalve no pudo continuar.