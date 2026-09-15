¿Por qué el gobernador de Caquetá y el alcalde de Florencia terminaron a los golpes en ring de boxeo? Esto dijeron

Guantes, casco protector, un ring de boxeo, luces y letreros que pretenden imitar a los grandes hoteles de Las Vegas donde se pelea la UFC. Pero no, es la Discoteca JR en Florencia, Caquetá, y quienes pelean no son luchadores profesionales, sino el alcalde de esa ciudad y el gobernador del Caquetá. Se trata, respectivamente, de Marlon Monsalve y Luis Francisco Ruiz. En varios videos compartidos en redes sociales se observa cómo ambos mandatarios se golpean en un evento denominado “Guerra de la Selva”. La pelea hizo parte de las actividades relacionadas con la activación de la liga de boxeo del departamento. A su vez, de un homenaje al profesor Genaro Granja, quien ha sido reconocido como pionero e impulsor de ese deporte en Caquetá. Le puede interesar: Golpe a la Segunda Marquetalia en Caquetá: neutralizan a alias ‘Alexis Perdomo’ El ganador de la pelea fue el gobernador Aguilar, ya que, en el segundo asalto, al minuto y 15 segundos, el alcalde Monsalve no pudo continuar.

Reacciones de los mandatarios tras el evento en la Discoteca JR

En total, la jornada incluyó siete combates y fue descrita por el gobernador como “un duelo de unión y fraternidad”. En una publicación en su cuenta de Instagram, Aguilar describió el momento junto al alcalde. “Anoche en (la discoteca) JR viví un encuentro diferente: me subí al ring junto al alcalde Marlon Monsalve para protagonizar un duelo amistoso de boxeo. Más que una pelea, fue una muestra de la unión, la fraternidad y el trabajo en equipo que hoy nos une como administraciones. Seguiremos trabajando de la mano por el bienestar de todos los caqueteños y florencianos”, dijo.

El alcalde de Florencia, Marlon Monsalve, también se pronunció. “La pasamos espectacular en la velada de Boxeo, fue un espacio de paz, integración y dinamización económica. Felicitaciones a los organizadores por tan espectacular evento”, aseguró. Luego se refirió a la victoria del gobernador, a quien felicitó pero le dijo que, si se prepara, le puede ganar en otra ocasión. “Me ganó el señor Gobernador, quien me dio el privilegio de enfrentarlo; considero que para la próxima ocasión, si entreno puedo vencer”, agregó. Incluso, el alcalde se puso nostálgico y se refirió a sus tiempos de niñez y juventud. “Procuré dejar en alto a los míos; a los de la barriada, a los de calle, a los que jugábamos a pie limpio, tocábamos la puerta del vecino y salíamos corriendo, a los que nos enfrentábamos en el calor de un partido de micro, sin armas y luego tomábamos gaseosa riéndonos de los morados”, añadió.

Contexto político y partidos con los que el gobernador y el alcalde llegaron al poder

Tras el episodio en redes sociales, vale la pena recordar con qué grupos o partidos políticos llegaron los mandatarios a sus cargos. En el caso de Marlon Monsalve, el alcalde de Florencia, lo hizo con el aval del Nuevo Liberalismo y En Marcha. Para las elecciones presidenciales, el primero, partido del que hace parte el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, apoyó a su hermano Juan Manuel en la Gran Consulta y luego a Paloma Valencia. En segunda vuelta dejó a los militantes en libertad. Por su parte, En Marcha, liderado por el exministro Juan Fernando Cristo, apoyó a Iván Cepeda desde primera vuelta. Le puede interesar: Alcaldesa de El Paujil, Caquetá, salió con poncho de Cepeda y la Procuraduría la suspendió Por su parte, el gobernador Luis Francisco Aguilar llegó con el grupo significativo de ciudadanos (por firmas) Revive Caquetá, apoyado por Cambio Radical. Este último partido apoyó al hoy presidente Abelardo de la Espriella desde primera vuelta. Bloque de preguntas frecuentes