La gobernabilidad en riesgo: Petro se juega la soledad o los acuerdos en su último año

Los trinos del presidente Gustavo Petro cuando se enteró de la derrota en el Congreso revelaron una ansiedad pocas veces vista en el mandatario. Quizás el parangón más reciente fue el de la caída de la reforma laboral que hizo que Petro sacara la espada de Bolívar a la plaza para amenazar al Congreso. “Deberán ser borrados de la historia”, dijo.
Lo de este miércoles y jueves podría ser más grave. Petro decidió inmediatamente expulsar del Gobierno al ministro Antonio Sanguino, del Partido Verde; al ministro de las Tic, Julián Molina, que era del Partido de La U; y a la ministra de Comercio, Diana Morales, del Partido Liberal. Además de esos tres, este diario reveló que también le iba a pedir la renuncia a directores de entidades como Finagro, el ICA, la Previsora, Positiva de Seguros, la USPEC, y otras.
Estas tenían influencia de Fabio Amín, Guido Echeverry, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y varios congresistas más del Partido Liberal que fueron durante toda la administración muy cercanos al presidente. Laura Fortich, Claudia Pérez, Alejandro Vega, Jhon Jairo Roldán y otros.