“Araña” no aceptó los cargos de narcotráfico que le leyeron en la corte federal de Estados Unidos

El extraditado Geovany Andrés Rojas (“Araña”), jefe de la organización criminal Comandos de Frontera, se declaró “no culpable” durante la primera audiencia penal ante la Corte Federal del Distrito Sur de California.

La diligencia se realizó este lunes, en la ciudad californiana de San Diego, ante el juez federal Steve B. Chu, quien le notificó oficialmente la acusación por dos cargos de narcoterrorismo y conspiración internacional para distribuir cocaína.

En la audiencia no se resolvieron asuntos de fondo, solo fue la notificación formal, y ahora lo que sigue será un proceso de negociación entre las partes, pues al parecer la defensa jurídica de “Araña” buscará un acuerdo de culpabilidad para recibir beneficios legales, a cambio de confesar su participación en los hechos.

En la legislación estadounidense, el delito de narcoterrorismo parte de una pena mínima de 20 años y una máxima de cadena perpetua; la conspiración internacional para distribuir cocaína tiene una sentencia mínima de 10 años y, también, una máxima de encarcelamiento de por vida.

Es importante aclarar que, por el acuerdo vigente entre EE.UU. y Colombia, ningún colombiano extraditado puede ser condenado a más de 60 años, es decir, la pena máxima estipulada en nuestro código penal.

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