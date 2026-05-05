Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Más firmas como GAD3 dejarán de hacer encuestas en Colombia por “exigencias imposibles” de ley “mordaza”?

Expertos de otras firmas explican el panorama y cómo afecta la disponibilidad de información para votar.

  • La firma GAD3 tiene su sede principal en Madrid, España, y criticó la Ley 2494 de 2025. FOTO EL COLOMBIANO.
    La firma GAD3 tiene su sede principal en Madrid, España, y criticó la Ley 2494 de 2025. FOTO EL COLOMBIANO.
Esteban Mejía Serrano
Esteban Mejía Serrano
hace 25 minutos
bookmark

La firma española GAD3 ya no publicará encuestas electorales para RCN ni para ningún otro medio en Colombia. La decisión tiene que ver con la nueva normativa de encuestas aprobada en 2025 que ha hecho bajar del bus a otras encuestadoras como Cifras y Conceptos; además, Guarumo está dudando continuar con ese trabajo para las elecciones regionales de 2027.

El lío central se deriva de la Comisión Técnica aprobada en la nueva normativa que, según esa firma, “hace inviable la realización de investigaciones sociales con las garantías mínimas de rigor y viabilidad operativa”.

Se trata de una comisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), encargada de revisar que se cumplan los requisitos y tiene exigencias “imposibles de garantizar en investigaciones con seres humanos, y más aún cuando se trata de analizar decisiones libres como la intención de voto”.

Lea también: GAD3 suspendió publicación de encuestas en Colombia por “exigencias imposibles”

Entre estas exigencias está “demostrar que cada ciudadano tuvo una probabilidad cierta y cuantificable de ser seleccionado para el estudio”. Es decir, que se basaría en un escenario ideal en el que es igual de fácil encuestar a cualquier colombiano.

En condiciones realistas, esto no es posible, por diferentes motivos: no todas las personas están disponibles o dispuestas a contestar, o hay zonas peligrosas por falta de seguridad o de difícil acceso. Incluso, una unidad residencial cerrada representa una barrera para las encuestadoras.

GAD3 menciona que estos requisitos ni siquiera los cumplirían instrumentos de talla mundial como el Eurobarómetro de la Comisión Europea. De hecho, tampoco lo harían otros del Estado colombiano, como la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE.

El comunicado también aboga por el rigor científico y la práctica profesional: “la firma no acepta la premisa de que la sociedad colombiana no esté en condiciones de aplicar los métodos de investigación utilizados en la mayoría de las democracias avanzadas, especialmente cuando GAD3 ha demostrado reiteradamente la precisión de sus modelos, también en Colombia”.

No se pierda: De la Espriella se ubica segundo con 20,4 % y “pisa los talones” a Cepeda en encuesta del CNC

Como elemento clave, se menciona que “las encuestas electorales deben ser evaluadas en función de su capacidad predictiva” y que “por ello resulta incomprensible que la Comisión Técnica esté evaluando encuestas de GAD3 sin contrastarlas con el resultado real del pasado 8 de marzo”.

La consultora deja claro que continuará operando con normalidad en proyectos no electorales y en el resto de países, e invita a construir regulaciones que sean exigentes metodológicamente, pero viables.

Finalmente, la firma dijo que la restricción o eliminación de encuestas fiables “supone retroceder hacia modelos en los que solo determinadas élites sociales tienen capacidad efectiva de influencia”.

Hablan otras encuestadoras

Para conocer cómo esto puede afectar a otras encuestadoras, o si puede generarse un efecto dominó que haga que las restantes se retiren, EL COLOMBIANO habló con representantes de las firmas Cifras & Conceptos y Guarumo. César Caballero, presidente de la primera, recordó que desde el año pasado tomaron la decisión de no realizar encuestas electorales de manera pública debido a las exigencias de la nueva Ley.

“Cifras & Conceptos ya había dicho el año pasado que no haría encuestas electorales. La de GAD3 es la tercera decisión alrededor de la Ley de encuestas. Ahora, tanto ellos como nosotros hacemos encuestas privadas, pero no las haremos públicas”, dijo.

También hizo énfasis en la responsabilidad que tendría el Comité de Expertos del CNE, que, según señaló, está conformado por estadísticos de la Universidad Nacional: “en el caso de Cifras & Conceptos, lo señalamos frente a nuestra interpretación de la Ley y el nivel de incertidumbre que existía. Ahora, con la nueva regulación y la manera como el Comité de Expertos del CNE está interpretando la Ley, lo hace aún más restrictivo”.

No se pierda: ¿Cuál de las encuestas tiene la razón?

Al respecto, Caballero explicó que desde el Comité exigirían más, incluso, que al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): “están poniendo exigencias que no están en la Ley, las ponen en una resolución y ni siquiera el DANE es capaz de cumplir. Por ejemplo, la Ley dice que debemos cumplir con un margen de error del 3%, y el DANE en la encuesta de calidad de vida se mueve hasta el 7%”.

Este diario también habló con Víctor Muñoz, cofundador de Guarumo, quien fue crítico con el Comité de Expertos: “Es evidente que las exigencias que están llegando por parte del CNE, más que la Ley, están haciendo el proceso dispendioso, costoso y complejo”.

Y confirmó que no tienen planeado retirarse para lo que queda de las elecciones presidenciales, pero es probable que no hagan encuestas para las regionales del año entrante: “alcaldes y gobernadores no creo que hagamos”.

Lea también: ¿Por qué mientras una encuesta pone a Cepeda cerca de ganar en primera vuelta las otras no?

Añadió que “permanentemente llegan requerimientos sobre temas de documentos técnicos, discusiones teóricas para los cálculos. Valoramos la ley, pero el volumen de información que se pide, sumado a las discusiones técnicas, que no agregan valor, lo hacen dispendioso. Hoy somos cinco firmas que estamos llenas de requerimientos”

Y concluyó que las consecuencias de que firmas como GAD3 se retiren y ellos lo estén evaluando para el año entrante “son negativas” ya que “con la Ley solo cinco firmas estamos haciendo encuestas electorales, publicamos con menos frecuencia por las exigencias y hay menos información para los votantes”.

Temas recomendados

Orden público
Congreso de la República
Presidencia
Democracia
Gobierno Nacional
Encuesta
Comunicación
Congreso
Elecciones
Votaciones
Encuesta GAD3
Medellín
Bogotá
Cali
Barranquilla
Pereira
Manizales
Gustavo Petro
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos