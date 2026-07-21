¿Cuáles funciones cumple el presidente del Congreso y por qué es un cargo clave?

Con una votación muy estrecha y en medio de las pullas del líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, hacia el presidente entrante, Abelardo de la Espriella, el Congreso eligió este 20 de julio al presidente del Congreso para el periodo 2026-2027. Honorio Henríquez Pinedo se quedó con el cargo tras obtener 56 votos, frente a los 45 de Alfredo Deluque, el candidato respaldado por De la Espriella. El resultado representa una victoria para el Centro Democrático y da una muestra de cómo la política es dinámica, pues para que lograr la presidencia tuvieron el respaldo de congresistas del Pacto Histórico, una situación que sorprendió a varios y que llevó a algunos a acuñar el término “Centro Histórico”.

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, aseguró a EL COLOMBIANO que la elección de Henríquez debe darle tranquilidad a De la Espriella, ya que esta colectividad cuenta con una amplia representación en el Congreso. “El Centro Democrático es el partido mayoritario de gobierno dentro del Congreso. Que haya obtenido el triunfo debe darle la tranquilidad a Abelardo de la Espriella, nuevo presidente, y a su gobierno, que cuenten con su bancada de gobierno más grande”, dijo. Entérese: Así reaccionaron las redes: Los mejores memes que deja la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado

¿Cuál es la función del presidente del Congreso?

Aunque hubo celebración por el triunfo de Honorio Henríquez, además de la reelección de Diego Alejandro González González como secretario general del Senado, hay quienes se preguntan cuáles son las funciones del presidente del Congreso de la República. Según establece la Constitución y el Reglamento del Congreso, el presidente del Congreso tiene funciones relacionadas con la dirección del Legislativo. Entre ellas están convocar y presidir las sesiones del Congreso Pleno, así como representar a la Rama Legislativa.

Pero Henríquez también tendrá la tarea de coordinar con armonía las relaciones entre el Senado y la Cámara de Representantes, al igual que firmar, junto con los secretarios, los actos y documentos que correspondan al Congreso Pleno. Además, deberá cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución, la ley y el reglamento. Sin embargo, una de sus principales responsabilidades será contribuir a que el ambiente entre representantes a la Cámara y senadores sea óptimo para el cumplimiento de sus funciones, como ejercer control político sobre el Ejecutivo, juzgar excepcionalmente a altos funcionarios del Estado en los casos previstos por la Constitución, y elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos. Siga leyendo: De la Espriella reaccionó a derrota de su candidato en Presidencia del Senado: “respeto esa decisión soberana”

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