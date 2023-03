Francia Márquez denunció la presencia de explosivos camino a un evento en Chocó

La vicepresidenta Francia Márquez denunció la presencia de explosivos durante su asistencia a un evento con víctimas en el departamento del Chocó. La segunda al mando del Gobierno aseguró que fue alertada del hecho por la Policía.

“Cuando llegué al aeropuerto se me arrimó un policía de los mandos de esta región y me dijo: vicepresidenta no está segura en la región, hay al parecer una información de unos explosivos que han colocado en la región”, señaló Márquez y añadió: “Entonces me dijo el policía, que colocamos a su consideración las posibilidades de ir o no ir al acto de reconocimiento por la operación Génesis y les dije voy”.

La funcionaria llegó hasta la cuenca del río Cacarica (Chocó) para reconocer la responsabilidad del Estado, en un acto de reconocimiento, en la operación Génesis, acción militar en 1997 que generó el desplazamiento masivo de 3.500 personas en 1997.

La presencia de Márquez Mina respondía al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta es la segunda vez que encuentran explosivos cerca a lugares en los que estaría la vicepresidenta. En enero pasado Márquez reportó que su avanzada encontró siete kilos de explosivos de camino a su casa en Suárez, Cauca.

“La vicepresidenta me dijo que estaba preocupada porque nadie le garantizaba la seguridad. Que fue donde la Policía y no la quieren cuidar, que fue donde la UNP y no la quieren cuidar”, fue la alerta este martes del fiscal general, Francisco Barbosa.