De modelo a monja: esta es la exreina de belleza que dejó las pasarelas para convertirse en “la esposa de Jesús”

En un mundo donde la imagen es importante para estar en la órbita del entretenimiento y las pasarelas, la historia de la hermana Eva, la “monja modelo” de 21 años, se ha vuelto viral por una razón inesperada.

Bautizada como Kamila Rodrigues Cardoso y oriunda de Patos de Minas, Brasil, la vida de esta joven dio un giro radical: pasó de desfilar en concursos de belleza a vestir el hábito religioso a los 18 años. Una historia de fe y renuncia que ha capturado la atención de miles en redes sociales.

Le puede interesar: Irán confirma daños “considerables y graves” a sus instalaciones y avisa de que sus reivindicaciones cambiaron

La decisión de Kamila no fue impulsada por la fama, sino por una profunda búsqueda espiritual cuando pasó por varios momentos duros en su vida, entre ellos, la muerte de su padre.

“Durante mi época como modelo, pensé que había encontrado mi vocación. Pero a los 9 años, perdí a mi padre, y en la adolescencia, me di cuenta de que ya no lo tendría. Así que empecé a sufrir depresión y ansiedad, y empecé a pensar que ser modelo ya no me llenaba el corazón”, reveló al programa The Noite.