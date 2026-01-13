Lo que revela la nueva fractura en el gabinete tras la denuncia de Idárraga por ‘chuzadas’ desde el MinDefensa

Entre los mismos funcionarios del Gobierno Petro se acusan de delitos en medio del ocaso del mandato. El ministro (e) Andrés Idárraga denunció ser víctima de una presunta campaña de espionaje ilegal ejecutada desde el propio Gobierno. En el Reporte Coronell de Caracol Radio, Idárraga –quien se desempeña también como secretario de Transparencia de la Presidencia–, dijo que estas interceptaciones se habrían hecho con el software Pegasus y serían una represalia por sus investigaciones sobre la corrupción en las Fuerzas Militares.
