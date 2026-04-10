La Fiscalía expone en carta a Paloma Valencia su frustración por la captura de ‘Calarcá’, el intocable criminal

El expediente en la Fiscalía contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, no deja de crecer. Pero no es el volumen de pruebas lo que hoy tiene en vilo al ente acusador, sino la tensión política y jurídica que rodea el caso. En los pasillos de la entidad lo describen como una verdadera “olla a presión”. Un proceso cargado de evidencias, pero sobre el que, en la práctica, la Fiscalía tiene las manos atadas.
Aunque el caso está en su cancha, no puede avanzar. El jefe disidente está cobijado por la política de ‘Paz total’ del gobierno de Gustavo Petro, que suspendió su orden de captura para permitir su participación como representante en diálogos con el Estado.