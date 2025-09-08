Los contratos por los que la Fiscalía imputará cargos a Nicolás Petro

El desgaste político del Gobierno de Gustavo Petro recibió un nuevo golpe. su hijo mayor, Nicolás Petro, vuelve a estar en el centro de un escándalo judicial. A los cargos que ya enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se suma ahora la apertura de otro proceso judicial que podría conducirlo a un segundo juicio en su contra.
La Fiscalía radicó ante un juzgado de Barranquilla la imputación de cargos por los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos y falsedad en documento.