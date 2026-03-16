Fiscalía tomaría declaración de Pipe Tuluá por presuntos aportes a campaña Petro Presidente

El nombre de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, sigue generando noticias en Colombia incluso después de su extradición a Estados Unidos. Esta vez, el caso volvió a la agenda pública por una solicitud presentada ante la Fiscalía que pide llamar a interrogatorio a Juan Fernando Petro, tomar una declaración jurada del presidente Gustavo Petro y escuchar como testigo al propio exjefe criminal, en medio de las denuncias sobre una presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022. Antes de su extradición, alias Pipe Tuluá habría dejado grabado un audio de menos de un minuto en el que aseguró haber entregado dinero a la campaña de ‘Petro Presidente’ y señaló que Juan Fernando Petro, hermano del presidente, habría cumplido un rol fundamental en esos hechos, por los cuales ya fue presentada una denuncia penal. Entérese: Revelan audio en el que “Pipe Tuluá” dice que entregó dineros a campaña de 2022 a través de Juan Fernando Petro. ¿Verdad o venganza?

La petición de interrogatorio al hermano del mandatario, fue revelada por La FM y plantea la práctica de tres pruebas consideradas clave para esclarecer las afirmaciones hechas por el antiguo líder de la banda ‘La Inmaculada’. El documento fue presentado por la Red de Veedurías, que interpuso la denuncia que dio origen a la indagación que hoy adelanta la Fiscalía, específicamente la Dirección Especializada contra la Corrupción.

En el audio, Marín afirma que cuenta con pruebas sobre presuntos pagos dirigidos al entorno del presidente. “Si estamos hablando de compra de funcionarios, lo primero que usted debe evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, se escucha decir al exjefe criminal en la grabación. Según el propio Marín, dispone de “videos, audios y consignaciones” que demostrarían la entrega de recursos. Además, aseguró que está dispuesto a presentar ese material ante la justicia de Estados Unidos con el propósito de sustentar su versión de que enfrenta un “entrampamiento de narcotráfico falso”. Le puede interesar: “No tenemos ninguna alerta adicional en el municipio”: alcalde de Tuluá tras la extradición de ‘Pipe Tuluá’ Por su parte, la directora especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, Madeleine Pérez Ojeda, confirmó que el ente investigador adelanta un análisis detallado de los recursos que ingresaron a la campaña presidencial. La funcionaria explicó que el proceso se desarrolla con apoyo de entidades como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que cuentan con herramientas para rastrear el origen de los dineros. Pérez Ojeda también indicó que existen mecanismos de cooperación judicial internacional que permitirían tomar la declaración del exjefe criminal desde Estados Unidos. Según explicó, la diligencia podría realizarse de manera virtual o mediante el desplazamiento de investigadores colombianos a ese país. Amplíe la noticia: Ponencia del CNE dejaría en firme sanción contra campaña de Petro en 2022 por violación de topes De acuerdo con la información periodística, aunque Marín se declaró inocente ante los tribunales gringos, fuentes citadas señalan que estaría dispuesto a negociar con la justicia de ese país y entregar las supuestas pruebas sobre aportes irregulares a la campaña presidencial de 2022.

La defensa de Juan Fernando Petro: “Es un montaje y un chantaje”

A este escándalo se suma una fotografía que probaría una presunta relación entre el señalado capo, ya extraditado a Estados Unidos, y Juan Fernando Petro. Personas cercanas a ‘Pipe Tuluá’ le habrían enviado a la Unidad Investigativa de El Tiempo una imagen del hermano del presidente Gustavo Petro, en la que, en la esquina inferior izquierda, aparece el capo. No obstante, en diálogo exclusivo con el medio citado, Juan Fernando Petro negó haber entregado dinero a la campaña presidencial de su hermano, aunque reconoció haberla respaldado políticamente. También aseguró que nunca recibió recursos del mencionado capo, a quien afirmó no conocer personalmente. Sobre la imagen divulgada, dijo que “es un montaje”.

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