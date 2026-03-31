Fiscalía judicializó a siete implicados en sobrecostos en programas de nutrición en La Guajira

La Fiscalía General de la Nación destapó un nuevo caso de corrupción en La Guajira, donde una red habría desviado recursos destinados a la atención de la primera infancia y mujeres gestantes. El ente acusador señaló que las irregularidades en la contratación pública provocaron un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos, afectando programas de nutrición en Riohacha y Manaure.
La investigación —que este martes 31 de marzo dejó siete personas judicializadas— evidenció la presunta alianza entre exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y particulares para direccionar contratos y apropiarse de recursos públicos en la zona.