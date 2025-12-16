Ya van cinco órdenes de captura en el Ejército y operativos de allanamiento por contratación de los helicópteros MI - 17

La Fiscalía General de la Nación confirmó que se realizaron allanamientos y se ejecutaron órdenes de captura contra militares presuntamente involucrados en actos de corrupción relacionados con la contratación de los helicópteros MI-17 del Ejército.

El ente de control precisó que ya van dos órdenes de captura efectuadas hoy en el Fuerte Militar de Tolemaida.

Estos presuntos actos de corrupción se conectan con el conflicto legal entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa estadounidense Vertol Systems por incumplimientos en la reparación y el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 de la Aviación del Ejército.

El contrato tiene un valor de $32,4 millones de dólares y fue signado a esa empresa estadounidense con el objeto de brindar la reparación y mantenimiento de los helicópteros rusos.

La Fiscalía informó que de ese contrato ya se tenía una investigación y confirmó que “se hicieron efectivas hoy unas capturas”, en total cinco, contra militares y particulares que “probablemente estarían implicados en irregularidades de naturaleza contractual”.

Según la fiscal Luz Adriana Camargo, entre los capturados se encuentra el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación del Ejército Nacional, así como “un asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovaciones del Ministerio de Defensa”. También, se llevó a cabo una captura en Manizales de quien fungió como secretario general del Ministerio de Defensa para la fecha de los hechos.

De acuerdo con fuentes militares consultadas por este diario a inicios de noviembre, el escenario se agudizó luego de que la cartera de Defensa expidiera una resolución en la que impuso una multa por 9 millones de dólares y solicitó la devolución de otros 16 millones de dólares entregados como anticipo para la ejecución del contrato, suscrito a comienzos de 2025.

Hasta el momento, entre las capturas se encuentra el comandante de la Brigada de Aviación del Ejército en el Fuerte Militar de Tolemaida y al menos un civil que tendría relación con el caso.

Además, se conoció que al menos son cinco las órdenes de captura emitidas contra militares y civiles que estarían implicados en estos presuntos hechos de corrupción que investiga la Fiscalía.

El operativo fue encabezado por el Grupo Anticorrupción de la Dijín y contó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).