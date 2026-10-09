Fiscalía acusó al sacerdote Manuel Cely por presuntos delitos sexuales contra un menor de edad en Bogotá

La Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía General de la Nación sentó formalmente en el banquillo de los acusados al sacerdote Manuel Cely Silva. El ente de control lo señaló este viernes 9 de octubre como presunto autor responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambos en modalidad agravada. Le puede interesar: Terremoto en Panamá sacudió a Colombia y varios países de Centroamérica en la tarde de este viernes, ¿lo sintió?

La Secretaría de Educación ya sancionó en primera instancia al Colegio San Carlos por presunta negligencia en la Ruta de Atención Integral en el caso. FOTO: Captura de video Fiscalía General de la Nación.

Los hechos e investigaciones

Según el material probatorio recopilado por la fiscal del caso, los eventos ocurrieron entre agosto de 2022 y agosto de 2023. En ese periodo, Cely Silva ejercía como director de un monasterio y sacerdote de un colegio en Bogotá. La hipótesis investigativa indica que el procesado condujo en múltiples oportunidades a un estudiante de 6 años a zonas privadas de la sede religiosa para ejecutar actos de carácter sexual. Con este paso procesal, la Fiscalía incorporó nuevos elementos de prueba para el debate en juicio oral, a la espera de que el juez de conocimiento determine la fecha de inicio de las audiencias. El expediente ha registrado cambios en su conducción: una tercera fiscal asumió el caso contra el religioso, quien había sido imputado en 2024 por hechos relacionados con un estudiante del Colegio San Carlos. Esta reasignación se dio mientras un juez evaluaba una solicitud de nulidad de la imputación inicial planteada por el segundo fiscal, quien advirtió contradicciones entre las versiones que reposan en el proceso.

Sanción administrativa al Colegio San Carlos

Paralelamente al ámbito penal, la Secretaría de Educación de Bogotá sancionó en primera instancia al Colegio San Carlos con una amonestación pública mediante la Resolución 093 del 21 de julio, medida que fue apelada. La entidad señaló al establecimiento educativo por, presuntamente, “no aplicar o aplicar de forma indebida la ruta de atención integral para la convivencia escolar, en situaciones tipo III”, específicamente el protocolo para presunta violencia sexual. Los padres del menor argumentaron en sus alegatos de conclusión que la institución no activó oportunamente los mecanismos de protección solicitados por la madre. “Se demuestra de manera cierta y clara el proceder negligente por parte de los funcionarios del Colegio San Carlos”, afirmaron. Asimismo, cuestionaron que el entonces rector calificara al niño de estudiante “disruptivo”.

Las posturas conocidas de la defensa

Por su parte, el Colegio San Carlos sostuvo que varias actividades del protocolo no aplicaban al caso, argumentando autonomía institucional para fijar procedimientos. Sin embargo, la Secretaría de Educación rechazó la postura señalando que “la Ruta de Atención Integral se materializa a través de protocolos, y estos no son un elemento accesorio o prescindible”, enfatizando que el colegio no comprobó actuaciones de verificación exigibles. El abogado Fabio Humar, representante legal de la institución, indicó que la resolución está siendo controvertida: “Consideramos que lo que allí se dice, que es un acto administrativo, no es preciso y no corresponde a lo que realmente sucedió”. Respecto a Cely Silva, afirmó que “desde el momento mismo de la queja, fue apartado de cualquier contacto con la comunidad estudiantil” e informó que el colegio recibió 100 cartas de respaldo al sacerdote. También le puede interesar: Frustraron atentado terrorista con ‘taxi bomba’ en la vía Panamericana, Cauca: Ejército verifica si hay más explosivos Bloque de preguntas y respuestas