Fiscalía acusó al sacerdote Manuel Cely por presuntos delitos sexuales contra un menor de edad en Bogotá

La Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía General de la Nación sentó formalmente en el banquillo de los acusados al sacerdote Manuel Cely Silva.
El ente de control lo señaló este viernes 9 de octubre como presunto autor responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambos en modalidad agravada.
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