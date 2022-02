A pesar de que los familiares de Mauricio Leal y su mamá rechazan tajantemente el preacuerdo de la Fiscalía con Jhonier Leal tras el doble homicidio, este viernes se dará la firma de lo que anticipa cuál podría ser la situación judicial que le espera al hoy detenido.

Según supo este medio a través de una de las partes, a las 2 de la tarde Jhonier pondrá la firma a un preacuerdo que ha suscitado varios comentarios en contra.

Todos vienen por parte de las tías de Mauricio y su apoderado, Elmer Montaña. Ellos no están de acuerdo con el pacto a confirmarse hoy porque en él no se incluye el delito de tortura, y porque no ven que haya una reparación justa en este proceso.

Publicidad

¿Qué dice el preacuerdo?

Hasta hoy, con lo establecido en el escrito se habla de una pena entre 26 a 28 años por los dos cargos que Jhonier aceptó: homicidio agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de pruebas. Para las víctimas, esto es poco debido a que aquí nunca se menciona la tortura que ellos dicen que sí pasaron sus dos familiares cuando fueron asesinados en noviembre del año pasado.

“En voz de la familia Hernández exigimos a la Fiscalía el derecho a saber la verdad, y que sea imputado el delito de tortura a Jhonier Leal, ya que Mauricio fue torturado y presionado al escribir la carta”, dijo uno de los familiares del estilista en un video conocido por este medio.