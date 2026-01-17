Falso detective: así fue como René Guarín, exM-19 y nuevo director de la DNI, quiso hacer un secuestro en Bogotá

El nombramiento de René Guarín como nueva cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) reactivó un episodio poco recordado de su pasado en la militancia del M-19: su captura en 1988 durante un operativo policial que frustró el secuestro del publicista Jorge Valencia Ángel, gerente de la empresa Atlas Publicidad, en las afueras de Bogotá.

El caso fue dado a conocer por Melquisedec Torres (periodista y columnista de este diario) a través de su cuenta en X, donde documentó lo sucedido a partir de un recorte de prensa de la época. “Atentos. El nuevo director de Inteligencia, René Guarín Cortés, era un avezado secuestrador en el M19. Mientras estudiaba en la U Nacional y posaba de vocero de víctimas del Palacio de Justicia - ataque terrorista del M19 - secuestraba para el M19 con armas robadas a civiles y policías asesinados”, afirmó el comunicador.