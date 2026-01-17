“Me cobran que me negué a hacer cosas que no se deben”: exrector de U. de A.

Aunque estuvo casi todo un año esperando que le pidieran la renuncia, el pasado 19 de diciembre, cuando profesores, estudiantes y empleados salieron a vacaciones, John Jairo Arboleda, ahora exrector de la Universidad de Antioquia, se sintió aliviado.
Pensó que había terminado por fin el año más difícil de su carrera profesional, el más insoportable de los siete que estuvo a cargo de la segunda mejor y más importante universidad pública del país. Creyó que había logrado pasar por encima de los señalamientos de derroche y malos manejos que lo dejan como el culpable de la crisis financiera de la Universidad; de la inspectora in situ que en un hecho inédito el Gobierno Nacional le mandó para que no le quitara los ojos de encima; de los artículos en la prensa que leía todos los días su madre, de 90 años, con quien vive.
Arboleda se fue a pasear el 28 de diciembre convencido de que lo peor ya había pasado. Que con los recortes en el presupuesto de la Universidad para este año y con la aplicación de la reforma a la Ley 30 que empezará en el 2027, iba a terminar su tercer y último periodo como rector con decoro.
Todo eso creía el rector de la Universidad de Antioquia hasta el 30 de diciembre, cuando en las redes sociales empezó a circular una resolución del Ministerio de Educación que ordenaba: “Reemplazar, hasta por el término de un año, prorrogable por una sola vez, al señor Jhon Jairo Arboleda Céspedes en su calidad de rector y representante legal de la Universidad de Antioquia”. Según el Ministerio, Arboleda no cumplió con un plan de mejoramiento administrativo y financiero para la Universidad. Además, lo acusó de “dificultar” la labor de la inspectora.