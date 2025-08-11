Fiscalía lamenta la muerte de Miguel Uribe: “continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores”

La Fiscalía General de la Nación se pronunció por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuyo deceso se dio este lunes en horas de la madrugada en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El político de 39 años se encontraba hospitalizado desde el 7 de junio tras sufrir un atentado en medio de un evento de campaña en el occidente de Bogotá.
Le puede interesar: El adiós de un amor eterno: el mensaje con el que la esposa de Miguel Uribe despidió al líder político.
Esa entidad publicó un mensaje en su cuenta de X (antiguo Twitter) señalando que “la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, lamenta profundamente el fallecimiento del precandidato presidencial” y expresó sus “sentidas condolencias a sus familiares, allegados y seguidores”.