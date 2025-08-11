x

Fiscalía lamenta la muerte de Miguel Uribe: “continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores”

El ente investigador señala que continúa en la tarea de identificar y judicializar a los determinadores del crimen contra el senador del Centro Democrático.

  La fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló que los participantes en el atentado contra el senador están respondiendo ante la Justicia. FOTO COLPRENSA
    La fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló que los participantes en el atentado contra el senador están respondiendo ante la Justicia. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

La Fiscalía General de la Nación se pronunció por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuyo deceso se dio este lunes en horas de la madrugada en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El político de 39 años se encontraba hospitalizado desde el 7 de junio tras sufrir un atentado en medio de un evento de campaña en el occidente de Bogotá.

Le puede interesar: El adiós de un amor eterno: el mensaje con el que la esposa de Miguel Uribe despidió al líder político.

Esa entidad publicó un mensaje en su cuenta de X (antiguo Twitter) señalando que “la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, lamenta profundamente el fallecimiento del precandidato presidencial” y expresó sus “sentidas condolencias a sus familiares, allegados y seguidores”.

Al respecto, el ente acusador señaló que desde el día en que ocurrió el ataque armado contra el senador —que quedó gravemente herido con dos disparos en la cabeza— “ha desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación”.

Por eso, recordó que el autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del atentado —que calificó como “magnicidio”— están respondiendo ante la justicia.

Lea más: Caso Miguel Uribe: menor de 15 años que disparó el arma aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía

Al cierre de su pronunciamiento, la Fiscalía expresó que “continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional”.

Tras la muerte de Miguel Uribe, distintos sectores políticos y su familia se han pronunciado por la noticia y lamentado su fallecimiento.

En su cuenta de Instagram, su esposa, María Claudia Tarazona, dijo que “siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”.

Por su parte, su hermana, María Carolina Hoyos, expresó también en su cuenta de Instagram: “Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami... nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita”.

Entre tanto, el Centro Democrático —partido del que era militante y precandidato presidencial— expresó “en un mensaje publicado en X (antiguo Twitter) que “la violencia que nos carcome arrebstó a Miguel Uribe Turbay, un hombre cuyo legado de servicio y amor por Colombia nos inspira a todos. Su lucha por la vida fue una prueba para nosotros y su partida nos deja un vació imposible de llenar”.

Lea más: ¿Por qué la Policía dice que la Segunda Marquetalia está detrás del atentado a Miguel Uribe? Esta es la pista que sigue

También el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que “con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

