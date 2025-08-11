En un carro llevaban 1.000 dosis de medicamentos contra la leishmaniasis en Antioquia

En medio de un operativo de control, agentes de la Policía en Antioquia sorprendieron a un vehículo que llevaba un gran cargamento de medicamentos contra la leishmaniasis. Le puede interesar: Autoridades le prohibieron la entrada a cuatro extranjeros a Medellín que venían para la Feria de las Flores El coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, precisó que el golpe se produjo en inmediaciones de la vía entre Girardota y Yolombó, cuando uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte detectaron un vehículo que les pareció sospechoso.

Los agentes le ordenaron al camión detener su marcha y emprendieron una inspección, topándose para su sorpresa con más de 1.000 ampolletas de un medicamento utilizado para tratar esta enfermedad parasitaria, transmitida por mosquitos en zonas tropicales. Según precisaron las autoridades, cada una de las ampolletas se trataba de Glucantime antimoniato de meglumina, en su presentación de 1.5g/5ml. Lea también: Policía sorprendió a tres presuntos asaltantes escondidos en el techo de un negocio que iban a robar Al verificar que se trataba de un medicamento de control, los policías requirieron al conductor del vehículo para que explicara el origen de la mercancía y los papeles que la acreditaban.

“El conductor no da documentación ni razón sobre la legalidad de este medicamento, el cual se procede a incautarse”, añadió el comandante Rico Guzmán. De acuerdo con los cálculos de la Fuerza Pública, el cargamento ilegal estaría avaluado en más de $200 millones. Siga leyendo: Encuentran a estadounidense muerto en una habitación en Laureles Aunque el destino y la procedencia del medicamento son materia de investigación por parte de las autoridades, la Policía recordó que el Glucantime no es una sustancia con efectos alucinógenos ni suele ser usada con fines recreativos.