¿Por qué Fabiola Perea, la otra exempleada de Laura Sarabia, quedó por fuera del proceso?

La Fiscalía imputó a la excanciller Laura Sarabia por, supuestamente, ordenar que Marelbys Meza, quien entonces era la niñera de su hijo, fuera sometida a una prueba de polígrafo tras el robo de una maleta con dinero y documentos. Meza se convirtió en el rostro de este escándalo, pero Fabiola Perea, la otra exempleada de Sarabia, quedó por fuera de este proceso al no ser acreditada como víctima. Perea no pasó por una sala de poligrafía, pero su teléfono también habría sido interceptado ilegalmente durante la operación policial desplegada para esclarecer el robo. Y eso, dice ella, “lo jodió la vida”. Durante la audiencia de imputación en la que Sarabia se declaró inocente, la defensa de Perea solicitó que fuera reconocida como víctima dentro del proceso. Sin embargo, la jueza negó la petición al considerar que no estaba acreditada una afectación directa relacionada con los hechos específicos que son objeto de esta investigación.

La razón está en que el proceso que actualmente enfrenta Sarabia tiene como eje las actuaciones relacionadas con el polígrafo al que fue sometida Marelbys Meza, además de las circunstancias que rodearon ese procedimiento. Perea, por su parte, ha denunciado otros hechos. Según su versión, agentes de la Policía habrían llegado hasta su vivienda, realizado seguimientos, tomado fotografías y recopilado información sobre ella y su familia durante las pesquisas por el supuesto robo. Esos hechos hacen parte de otra línea de investigación y, aunque Perea ya había sido reconocida como víctima en actuaciones anteriores relacionadas con el escándalo, la jueza consideró que no había elementos suficientes para darle esa misma calidad dentro del proceso específico contra Sarabia. La decisión generó reparos por parte de su defensa. Su abogado cuestionó que la Fiscalía haya limitado la investigación a lo ocurrido con el polígrafo y no haya incluido las interceptaciones ilegales. Para el jurista, si la Fiscalía sostiene que los policías que participaron en los hechos no actuaron de manera autónoma, esa hipótesis debería abarcar todas las actuaciones adelantadas durante la investigación del robo y no únicamente la prueba de polígrafo.

“Si la Fiscalía considera que la señora Laura Sarabia está hoy como posible imputada, es porque los miembros de la Policía Nacional no actuaron de manera autónoma.Y si esa es la teoría de la Fiscalía, lo que sí resulta curioso es que solo se haya investigado la actuación del polígrafo y no se haya investigado toda esa actuación que una fiscal de la Dirección Especializada Anticorrupción adelantó con cinco radicados que involucran a Carlos Andrés Correa Loaiza, Yofrey Morales, Alfonso Pincharehuacán, Alejandra Cañizares, Juan Andrés Muñoz, Hermes Sacero, Edwin Humberto Méndez y Óscar Alejandro Mojica Rondón. Muchos de ellos van a ser mencionados el día de hoy como personas que no actuaron de manera autónoma siendo policías. En ese orden de ideas, resulta curioso que la Fiscalía haya circunscrito su investigación solo, prácticamente, al acto más débil de la investigación, que es el tema del polígrafo, y no el tema de las interceptaciones ilegales que todo el país conoce”, sostuvo el defensor.

”Me jodieron la vida”

Fabiola Perea afirma que su vida cambió por completo tras ese episodio. “Le agradezco por haberme jodido la vida. Mientras ella sí tiene todas las comodidades de este mundo porque la han cambiado de puesto en puesto en la Presidencia, yo sigo comiéndome ‘la miércoles’, luchándola para trabajar”, dijo la mujer en entrevista a El Espectador, meses atrás, al referirse a Sarabia. A sus 52 años, Perea, marcada por años de trabajo doméstico y por un episodio que trastocó su vida, insiste en que su caso es, ante todo, una búsqueda de justicia. Al mismo diario le contó que fue desplazada por la violencia paramilitar y que desde joven se dedicó al servicio doméstico en Cali y Bogotá. También aseguró que su situación se agravó tras el escándalo que estalló a finales de enero de 2023 por la desaparición de una maleta con 4.000 dólares en la casa de Sarabia. Desde entonces, dice, su vida se volvió un “calvario”: pérdida de empleos, afectaciones emocionales y problemas de salud.