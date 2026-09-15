¿Por qué Fabiola Perea, la otra exempleada de Laura Sarabia, quedó por fuera del proceso?

La Fiscalía imputó a la excanciller Laura Sarabia por, supuestamente, ordenar que Marelbys Meza, quien entonces era la niñera de su hijo, fuera sometida a una prueba de polígrafo tras el robo de una maleta con dinero y documentos. Meza se convirtió en el rostro de este escándalo, pero Fabiola Perea, la otra exempleada de Sarabia, quedó por fuera de este proceso al no ser acreditada como víctima.
Perea no pasó por una sala de poligrafía, pero su teléfono también habría sido interceptado ilegalmente durante la operación policial desplegada para esclarecer el robo. Y eso, dice ella, “lo jodió la vida”.
Durante la audiencia de imputación en la que Sarabia se declaró inocente, la defensa de Perea solicitó que fuera reconocida como víctima dentro del proceso. Sin embargo, la jueza negó la petición al considerar que no estaba acreditada una afectación directa relacionada con los hechos específicos que son objeto de esta investigación.