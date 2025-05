“Los bloqueos son un derecho fundamental y lo vamos a defender”: Fabio Arias insiste en que pueden bloquear el transporte

En sus distintas declaraciones a medios también ha repetido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la visita que realizó tras el estallido social del 2021, estableció que los bloqueos son legítimos y están en los protocolos internacionales. “Yo no he incitado a ningún delito”, afirmó Arias.

Arias insistió en que aquellas declaraciones del alcalde “criminalizan la protesta social” e ignoran que los bloqueos son un mecanismo de protesta que también ha sido avalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El sindicalista añadió que mientras los bloqueos no vulneren el derecho a la salud, son una forma legítima de protesta. “Esos bloqueos temporales, mientras no afecten la salud y la vida, hacen parte de los protocolos internacionales para protestar. Y es evidente que cuando uno protesta, ejerce alguna acción que puede molestar temporalmente a algunas personas”, dijo Arias e insistió en que los bloqueos fueron temporales y pacíficos.

En cuanto a los problemas de orden público, insistió en que son responsabilidad de la fuerza pública, no de él. “Nunca he convocado a la violencia. Protestas y violencia no van de la mano. El límite de la violencia asume quien la haga, nosotros no. Los bloqueos son legales, no son delitos”, alegó.

