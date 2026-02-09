x

Extradición de Zulma Guzmán podría tardarse hasta el 2027: estas son las fechas claves sobre su proceso judicial

La empresaria señalada de envenenar a dos menores de edad con talio a través de unas frambuesas tardaría hasta el mes de noviembre de 2027. Este lunes hubo audiencia y se determinaron algunas fechas claves.

  • Zulma Guzmán sabrá su decisión sobre su extradición en primera instancia en el mes de noviembre del 2026. Fotos: Capturas videos redes sociales y Noticias RCN
    Zulma Guzmán sabrá su decisión sobre su extradición en primera instancia en el mes de noviembre del 2026. Fotos: Capturas videos redes sociales y Noticias RCN
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El complejo proceso judicial que enfrenta Zulma Guzmán Castro en Reino Unido, tras ser señalada por el presunto homicidio de dos menores con talio en Bogotá, ha entrado en una fase técnica que podría extenderse hasta el año 2027.

El último avance sobre el proceso judicial en contra de la empresaria ocurrió este lunes, 9 de febrero, donde, según Caracol Radio, Guzmán Castro compareció de manera virtual durante seis minutos desde la cárcel HMP Bronzefield ante la Corte de Magistrados de Westminster.

Lea también: Zulma Guzmán no intentó suicidarse: razón por la que fue encontrada en un río daría giro a caso de niñas envenenadas con talio

En esta audiencia, se confirmó que la mujer que fue capturada tras lanzarse al río Támesis en un presunto intento por evadir a la justicia, permanecerá privada de la libertad mientras avanza el trámite.

También se dejó claro que, al no haber una aceptación voluntaria, el caso requiere un análisis profundo por parte de un tribunal de magistrados, sin la presencia de un jurado, donde la decisión final recaerá exclusivamente en el juez. Las autoridades colombianas han hecho esfuerzos para que la empresaria acepte la extradición voluntaria.

Ante este escenario, el Tribunal de Londres ha establecido una hoja de ruta estricta para el año 2026, lo que posterga cualquier resolución de fondo hasta finales de este año.

Las fechas claves en el juicio contra Zulma Guzmán Castro

Luego de la audiencia celebrada este 9 de febrero, dentro de un mes, el 9 de marzo, se realizará una diligencia para revisar la legalidad de su detención.

Después, la Fiscalía británica tendrá como límite hasta el 30 de marzo para presentar formalmente los documentos de acusación y las evidencias enviadas por Colombia.

Una vez presentados estas acusaciones, la defensa podrá hasta el 15 de junio mostrar su paquete probatorio, evaluaciones técnicas y argumentos para frenar la extradición. El 19 de junio habrá una audiencia de verificación para confirmar que ambas partes han cumplido con la documentación exigida.

En los meses de septiembre y octubre se ejecutarán diligencias de seguimiento y audiencias administrativas para examinar el estado del expediente.

Por último, entre el 2 al 5 de noviembre se llevará a cabo la audiencia sustantiva o principal para su extradición, con una duración estimada de cinco días, donde se analizarán todas las pruebas de fondo.

¿Por qué se podría tardar la extradición hasta el 2027?

Aunque luego de la audiencia principal el juez tiene 14 días para tomar una decisión, se prevé que tanto la Fiscalía como la defensa interpongan recursos ante instancias superiores.

Por eso, este caso podría escalar a la Corte de Apelaciones o al Tribunal Superior. Debido a esta cadena de recursos legales, la decisión final sobre el traslado de la empresaria se daría en 2027.

Siga leyendo: Nuevo video muestra el momento exacto cuando domiciliario entregó las frambuesas envenenadas con talio

