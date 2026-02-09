Extradición de Zulma Guzmán podría tardarse hasta el 2027: estas son las fechas claves sobre su proceso judicial

El complejo proceso judicial que enfrenta Zulma Guzmán Castro en Reino Unido, tras ser señalada por el presunto homicidio de dos menores con talio en Bogotá, ha entrado en una fase técnica que podría extenderse hasta el año 2027.

El último avance sobre el proceso judicial en contra de la empresaria ocurrió este lunes, 9 de febrero, donde, según Caracol Radio, Guzmán Castro compareció de manera virtual durante seis minutos desde la cárcel HMP Bronzefield ante la Corte de Magistrados de Westminster.

En esta audiencia, se confirmó que la mujer que fue capturada tras lanzarse al río Támesis en un presunto intento por evadir a la justicia, permanecerá privada de la libertad mientras avanza el trámite.

También se dejó claro que, al no haber una aceptación voluntaria, el caso requiere un análisis profundo por parte de un tribunal de magistrados, sin la presencia de un jurado, donde la decisión final recaerá exclusivamente en el juez. Las autoridades colombianas han hecho esfuerzos para que la empresaria acepte la extradición voluntaria.

Ante este escenario, el Tribunal de Londres ha establecido una hoja de ruta estricta para el año 2026, lo que posterga cualquier resolución de fondo hasta finales de este año.